北捷優先席踹人事件凸顯「台灣擅逃避」 醫憂心：不改善遲早出人命

姜冠宇醫師認為北捷優先座衝突顯示安置老人家空間不足，再不改善未來恐出人命。 中央社 北捷29日發生一起「踹人事件」，73歲曾姓老婦與年輕男子發生激烈口角，由於老婦揮舞手提袋要求讓座，年輕男子一腳將其踹飛，優先席（博愛座）問題再度引發社會關注。網友對此事兩極熱議，醫師姜冠宇認為，再不改善現況遲早會出人命。

姜冠宇在臉書粉專發文表示，沒想到博愛座事件還會繼續吵到現在，華人社會一直以來講到「老」就是「讓」，其中包含身心障礙長者，然而卻從不考慮是否設置足夠安置他們的空間。姜冠宇指出，這些長輩需要有人照顧。以日本為例，日本很重視老人社區的集中經營，時刻確保有足夠資源進入，反觀台灣相對不足，導致時常惹怒一般民眾進而發生衝突。

姜冠宇直言「這是系統的不作為」，身為醫師的他表示「安置，在我這裡是我們臨床每個高齡衰弱病人出院幾乎都會遇上的問題」，透露自己觀察身邊的社工工作都是張力作戰、活得像夾心餅乾，因為社區承接量能吃緊。他無奈提出警告，「我們社會很傾向逃避問題的，再叫年輕人讓下去，相信下次出人命」。

貼文曝光後網友共鳴，「都沒有相應的做法，只會要年輕人退讓，要年輕人吃虧，那早晚出事」、「是否該是時候取消那又優先又被歧視的座位了」。不過也有人持不同看法，「我覺得還是留給特別需要的人」、「不懂那個年輕人一開始為什麼要坐在博愛座、優先座，雖然老人態度不對。不管車廂再怎麼擠，有些位子我是永遠不會坐的，讓給有需要的人」。