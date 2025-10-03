台中母子運動中心游泳手機遭竊　警鎖定嫌犯尋回

台中市1對母子日前到北區運動中心游泳時，將2支手機放充電區後不見，由於手機紀錄許多生活回憶，警方今天表示，獲報後鎖定行竊者並尋回手機，讓不抱希望的母子意外驚喜。

台中市警察局第二分局說明，9月中旬晚間接獲民眾報案指稱手機失竊，立即派員趕赴現場處理。李姓母子向員警表示，當天至運動中心游泳，將兩支蘋果手機放置於充電區，準備離開時卻發現手機不翼而飛。

警方表示，由於手機中記錄了許多珍貴的生活回憶，母子倆心急如焚，立即向櫃台求助並報警。

警方隨後調閱監視器，並比對車行紀錄及可疑人員特徵，發現犯案者為38歲張姓竊賊，張嫌得手後迅速離開現場，員警隨即展開追緝，最終成功鎖定嫌犯並追回遭竊手機。

李姓母子對員警的積極行動表達高度感謝，並表示，原本周遭友人都認為手機已不可能尋回，未料員警能破案讓人又驚又喜。母子特別於10月1日上午，準備了爆米花到永興派出所，親自向員警致謝，感激員警的親切服務與高效率辦案。