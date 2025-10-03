台中母子運動中心游泳手機遭竊　警鎖定嫌犯尋回

快訊

中央社／ 台中3日電

台中市1對母子日前到北區運動中心游泳時，將2支手機放充電區後不見，由於手機紀錄許多生活回憶，警方今天表示，獲報後鎖定行竊者並尋回手機，讓不抱希望的母子意外驚喜。

台中市警察局第二分局說明，9月中旬晚間接獲民眾報案指稱手機失竊，立即派員趕赴現場處理。李姓母子向員警表示，當天至運動中心游泳，將兩支蘋果手機放置於充電區，準備離開時卻發現手機不翼而飛。

警方表示，由於手機中記錄了許多珍貴的生活回憶，母子倆心急如焚，立即向櫃台求助並報警。

警方隨後調閱監視器，並比對車行紀錄及可疑人員特徵，發現犯案者為38歲張姓竊賊，張嫌得手後迅速離開現場，員警隨即展開追緝，最終成功鎖定嫌犯並追回遭竊手機。

李姓母子對員警的積極行動表達高度感謝，並表示，原本周遭友人都認為手機已不可能尋回，未料員警能破案讓人又驚又喜。母子特別於10月1日上午，準備了爆米花到永興派出所，親自向員警致謝，感激員警的親切服務與高效率辦案。

運動中心 手機

相關新聞

西門町少女被踹頭流鼻血倒地！影片流傳網路 霸凌男女忙關閉帳號

近日網路流傳一名未成年女學生，在西門町一處大樓遭5名同年齡男女圍毆的15秒霸凌影片，影片中被害少女被揍到流鼻血，無力倒在...

北捷衝突事件「動腳」台大高材生首回應 曝已與專業人士討論

台北捷運「優先席」衝突事件，伸腳踹人的黑衣男子據傳是台大高材生，他的IG也湧入網友「朝聖」。他今天上午在IG限動發文，表...

高雄建商父女中刀倒車上 女兒喪命…父搶救6天仍未脫險

在高雄經營建設公司的鄭姓父女，9月28日凌晨被發現開車停在旗山區中寮一路旁空地，警方到場時，父女身中多刀，鄭女明顯死亡，...

機場黃牛攬客收33張罰單不繳！桃園分署出絕招逼現身繳清

分署書記官一再電話聯繫、督促，鍥而不捨，發揮纏功，張男終於在9月30日至分署辦理繳納事宜。圖：桃園分署提供 機場黃牛54歲張姓男子，於114年7月30日法務部行政執行署桃園分署至桃園國際機場執行機場專

與前妻爆口角！龜山男竟帶刀下樓 警方即時到場強制送醫

警方到場時發現該男子身上竟藏有刀械，所幸沒有發生攻擊行為。圖：截自Threads-chienshuo_chou 桃園市昨（2）日晚間20時40分許，龜山區一名男子因與女兒、前妻激烈口角，所以雙方在該社

龜山婦1原因路倒派出所前 警秒衝出伸援送返家

黃姓婦人獨自一人於下班尖峰時刻出門購買民生用品，不料因體力不支跌倒後久久無法站立。圖：讀者提供 昨（2）日17時桃園市龜山區79歲黃姓婦人獨自一人於下班尖峰時刻出門購買民生用品，不料因體力不支，又提著

