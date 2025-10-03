聽新聞
車怎麼打不開！82歲老翁誤認隔壁車好急 警耐心助找回
一名82歲張姓老翁日前剛從美國洛杉磯返台 ，便前往台中市潭子區一家大型醫院就診 。沒想到離開時，他卻誤認隔壁的機車是自己的，鑰匙插不進鎖孔 ，一時驚慌以為車輛遭人鎖住，急忙報警求助 ，引發一場虛驚，員警獲報後趕赴現場，先不急不躁地安撫老翁情緒，並蹲下身比對車牌與鑰匙，才發現是「隔壁的車」。
大雅分局頭家派出所表示，張姓老翁當時神情焦急，頻頻表示「我的車子鑰匙打不開？」最終，員警蹲下比對發現車輛不符後，以溫柔的態度陪伴老翁在停車場逐一尋找，最終在隔壁車輛旁，發現了老翁真正要找的愛車，鑰匙才一插即轉動成功，老翁這才露出笑容，結束一場虛驚 。
張姓老翁指出，自己剛返台，身體尚未完全適應，加上年事已高 ，一時忘記停車位置，才誤認他人的車輛 。他感動地表示，「警察先生真的很有耐心，沒有責怪我，還陪我慢慢找車，謝謝你們 。」
大雅警方提醒民眾，許多人外出停車時不會特別留意地點，容易導致找不到愛車 。警方建議，民眾停車時可用手機拍照，搭配停車地點周邊醒目的標的物為基準 ，或將周遭建築物之明顯特徵拍照留存，以避免事後苦尋不著車輛 。
