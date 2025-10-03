聽新聞
快被氣瘋！豐原騎樓名牌鞋遭竊損失4.4萬 小偷竟穿著贓物回現場
這年頭小偷真是什麼都偷！台中市豐原區傳出一起離譜竊案，前天有民眾放置於住家騎樓的一雙名牌運動鞋遭竊，損失金額約新台幣4萬4500元，豐原警分局豐東派出所已受理全案依竊盜罪偵辦，目前正積極調閱監視器追緝犯嫌到案 。
被害人隨後在「豐原好康聯盟社團」上貼文，指控竊賊行徑囂張 ，指出10月1日晚上7點54分，一名男子提著袋子進入他家將他妻子的鞋子偷走，他們隨後至派出所報警 ，然而，令人難以置信的是，在10月2日凌晨4點30分，小偷竟然穿著他們遺失的鞋子回到他家，疑似在尋找下一雙要偷的鞋子 。
被害人發文怒批：「台中的治安現在這麼差了嗎，再來他是要拿著刀子在我家外面堵我的家人嗎？！」對於有網友可能質疑為何不關鐵門，被害人也無奈解釋，因車庫太短停了車，鐵門關不下來，且車庫內也無貴重物品，但為了防止小偷進來偷鞋子而關鐵門，他大嘆「這真是太荒謬了」 。
豐原分局表示，豐東派出所昨天凌晨1時25分接獲報案 ，被害人經員警到場了解後指出，他於10月1日晚間7時54分返家時，發現其放在住家騎樓的一雙名牌運動鞋不翼而飛 ，目前警方正調閱監視器影像及查訪附近相關住戶，全力追緝犯嫌到案。
同時呼籲民眾將所有貴重財物請收妥置於安全處所 。若發現可疑人員或異常情況，請立即撥打110報案，共同維護社區治安 。他也提醒民眾，看見他人財物切勿心起貪念，將非屬自己之物品佔為己有，以免觸法 。
