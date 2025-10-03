影／失業男凌晨板橋街頭點信號彈持菜刀砍前雇主 當場被逮

快訊

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市失業雲姓男子疑不滿債務問題，今天凌晨在板橋區廣權路五權公園前街頭涉嫌點燃信號彈並持菜刀追砍劉姓前雇主，警方獲報迅速趕抵依現行犯當場逮捕，警詢後今依傷害及公共危險罪嫌移送新北地檢署偵辦。

今天凌晨零時40分，新北市板橋區廣權路五權公園前發生砍人衝突，雲姓男子（37歲）因債務問題與劉姓男子（41歲）相約談判，劉夥同張姓友人（34歲）一同赴約，雙方談判破裂，雲男不僅點燃信號彈，還涉嫌持刀追砍並劃傷劉男，3人街頭展開逐戰，衝突過程畫面遭民眾目擊拍下上傳社群網路。

板橋警方獲報出動快打警力迅速趕抵，當場依現行犯逮捕涉嫌持刀傷人的雲男及劉、張共3人；據了解，雲男、劉男2人先前為雇傭關係，雙方因從事冷氣修繕安裝期間工作不合，雲遭劉解雇後，劉向外宣稱雲積欠一筆財務，雙方為此已多次於電話中發生激烈口角爭執。

雲男被逮後向警方表示，遭劉及張2人毆打，對2人提出傷害告訴，警方依傷害罪現行犯將3人逮捕，警詢後依傷害罪嫌移送新北地檢署偵辦，另雲男因涉嫌在大馬路上點燃信號彈，另依公共危險罪嫌送辦。

新北市失業雲姓男子疑不滿債務問題，今天凌晨在板橋區廣權路五權公園前街頭涉嫌點燃信號彈並持菜刀追砍劉姓前雇主，警方獲報迅速趕抵依現行犯當場逮捕，警詢後依法送辦。記者王長鼎／翻攝
