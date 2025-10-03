影／基隆外木山漁船大火…7人跳海驚險獲救 昨才上架維修今就遭祝融

基隆市中山區外木山龍蝦麻糬外海約1海里，今天上午7點多，一艘漁船發生火燒船，火勢相當猛烈，黑煙竄出，緊急求救後，張姓船長和6名印尼漁工全跳海逃生，經友船全數救起，沒有人受傷。船主說，昨天才上架維修，不知為何起火，船體被燒毀嚴重。

基隆外木山漁船大火7人跳海逃生驚險獲救，昨才上架維修。記者游明煌／攝影

海巡署第二巡防區表示，起火漁船為「金漁滿漁船」，38.86噸基隆籍，當時船上有張姓船長及6名印尼籍漁工，船體陷入火海。

船主表示，昨天船體有上架維修，今天上午從外木山漁港出海要去捕土托魚，但一出海沒多久，就接獲船長求救電話，趕緊請友船前往馳援救人並報案，所幸都把人救起，沒有人受傷。

基隆市消防局表示，出動中山分隊、安樂分隊及第二大隊共8車19人前往救援，船上7人都獲救，沒有送醫。船體冒黑煙，海巡船艇射水灌救後已付之一炬，燒毀相當嚴重。

海巡署說，已將船上7人安置到接駁船，皆平安未受傷，救起人員載回至大武崙漁港安檢所。