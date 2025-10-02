快訊

台中東勢東關路聯結車、機車碰撞夫妻受傷 同路段2天一死3傷

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台中市東勢區東關路今晚發生聯結車和機車碰撞，夫妻共乘機車都受傷送醫，後載妻子腦出血有生命危險；該路段昨天發生機車自撞車禍，一死一傷，連二天已一死3傷，警方將加強該路段交通安全維護措施。

東勢警分局調查，今晚6時36分，在中市東勢區東關路四段，台8線10.5K處車禍，74歲沈姓男子騎機車載妻72歲羅姓婦人沿東關路四段由東勢往和平方向行駛，欲左側超越前方28歲詹姓男子駕駛的聯結車，該車沿東關路四段由東勢往和平方向行駛，機車右側車身與聯結車左後車輪發生碰撞後，機車人車倒地。

騎士身上多處擦挫傷，其妻腦出血有生命危險，二人由救護車送往東勢農民醫院救護。聯結車駕駛自述未受傷、不需就醫。

經酒測雙方駕駛皆無酒駕，該路口無監視器畫面、無行車記錄器可還原發生經過，警方正調查肇事原因中。

東勢區東關路四段台8線14.5公里處昨天發生自撞車禍，44歲楊姓男子騎機車沿東關路四段由東勢往和平方向行駛，行經事故地點時，不明原因撞擊安全方向導引標誌牌，隨後人車倒地滑行。

楊男經119救護車送往東勢農民醫院，經急救不治死亡；同車32歲李姓女乘客送醫急救，手腳擦挫傷，意識清楚。

台中市東勢區東關路四段今晚發生車禍，聯結車和機車碰撞，二人受傷送醫。圖／警方提供
台中市東勢區東關路四段今晚發生車禍，聯結車和機車碰撞，二人受傷送醫。圖／警方提供

車禍 自撞 台中市

