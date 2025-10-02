高雄漁船「宏三和」失動力漂流 澎湖台南海巡馳援平安返航

高雄籍「宏三和」漁船，今天因機械故障在澎湖七美海域失去動力漂流，澎湖與台南海巡隊前往救援，聯手修護後戒護返航，船上4人平安。

海巡署第十三巡防區指揮部今天下午1時10分許接獲報案，高雄籍「宏三和」漁船，船上有本國籍船員4人，於七美西南方23浬，因機械故障失去動力，立即通報澎湖海巡隊派艇救援，並協調台南海巡隊派遣線上巡防艇前往支援。

澎湖海巡隊在下午4時6分抵達事發海域與「宏」船會合後，登船發現漁船電池沒電，無法起動，經30分鐘修護故障排除，「宏」船恢復動力，由台南巡防艇戒護「宏」船返港，船長對於海巡署及時派艇救援，由衷表達感謝。

海巡署呼籲，船隻出海作業應加強航前檢查，確保航行安全，如在海上發生事故，可撥打海巡署「118」免費報案電話，或透過漁業電台通報，海巡隊將會立即前往處理，以保障民眾生命財產安全。