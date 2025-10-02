快訊

獨／港務公司董座將由前觀光署長周永暉接任 預計13日開臨時董事會

「希望凶嫌再也不要出來」苗栗隨機砍人案 遇刺女童母親顫抖訴心聲

再刷新！台積電1600元前哨站 鉅額交易驚見1450元新天價

高雄漁船「宏三和」失動力漂流 澎湖台南海巡馳援平安返航

中央社／ 澎湖縣2日電

高雄籍「宏三和」漁船，今天因機械故障在澎湖七美海域失去動力漂流，澎湖與台南海巡隊前往救援，聯手修護後戒護返航，船上4人平安。

海巡署第十三巡防區指揮部今天下午1時10分許接獲報案，高雄籍「宏三和」漁船，船上有本國籍船員4人，於七美西南方23浬，因機械故障失去動力，立即通報澎湖海巡隊派艇救援，並協調台南海巡隊派遣線上巡防艇前往支援。

澎湖海巡隊在下午4時6分抵達事發海域與「宏」船會合後，登船發現漁船電池沒電，無法起動，經30分鐘修護故障排除，「宏」船恢復動力，由台南巡防艇戒護「宏」船返港，船長對於海巡署及時派艇救援，由衷表達感謝。

海巡署呼籲，船隻出海作業應加強航前檢查，確保航行安全，如在海上發生事故，可撥打海巡署「118」免費報案電話，或透過漁業電台通報，海巡隊將會立即前往處理，以保障民眾生命財產安全。

海巡署 澎湖 台南

延伸閱讀

海巡署北部分署展開北台岸海聯合掃蕩 防中共侵擾與非法行動

高雄特搜隊員救光復浪浪還領養 醫療站專車送到家

綠營高雄市長初選升溫 參選人跑行程爭取認同

海巡蘭嶼艦下水 管碧玲：總統有交代要讓造船業有利潤

相關新聞

台中東勢東關路聯結車、機車碰撞夫妻受傷 同路段2天一死3傷

台中市東勢區東關路今晚發生聯結車和機車碰撞，夫妻共乘機車都受傷送醫，後載妻子腦出血有生命危險；該路段昨天發生機車自撞車禍...

軍中性騷擾9成受害是女性 新北警婦幼隊赴新竹空軍基地宣導

監察院今年初發布解密調查報告，國軍性騷申訴案從2018年45件，增至2023年138件，受害者以女性占9成、位階低者占6...

國道貨車自撞水泥護欄 司機竟在高速公路主線棄車逃逸

國道1號北向泰山路段日前有1輛小貨車迎面自撞施工護欄後，失控橫向滑移4線車道後停在中線，等於是高速公路主線正中央，但司機...

海巡署北部分署展開北台岸海聯合掃蕩 防中共侵擾與非法行動

中秋與國慶連假將至，為強化社會安定與邊境安全，海巡署北部分署今午同步於宜蘭、基隆、新北、桃園及新竹五縣市，展開「秋節暨國...

影／九旬老翁高美溼地附近不明原因倒地 遭小客車輾壓不治

台中市高美溼地今天下午發生一起令人遺憾的交通事故，一名九旬老翁騎自行車時，因不明原因跌倒路中，遭經過的小客車輾壓卡在車底...

遛狗沒繫繩、沒戴口罩追騎士 飼主護愛犬受傷…賠償又被罰款

彰化縣吳姓婦人帶2隻家犬出門散步，未繫牽繩及給狗戴口罩頭套，呂姓女子騎機車載狗路過，被吳婦的2隻家犬圍攻，吳婦捨身保護愛...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。