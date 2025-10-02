軍中性騷擾9成受害是女性 新北警婦幼隊赴新竹空軍基地宣導

快訊

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

監察院今年初發布解密調查報告，國軍性騷申訴案從2018年45件，增至2023年138件，受害者以女性占9成、位階低者占6成。新北警婦幼隊今天至新竹空軍基地，向國軍宣導遇到數位性別暴力或性騷擾，應勇敢拒絕不默默承受，營造性別友善的工作職場。

新北市警局婦幼隊為宣導防治數位性別暴力、性騷擾及反詐騙，今天特地前近新竹空軍基地進行宣導，透過生動的案例分享及趣味有獎徵答等方式，讓國軍弟兄姊妹也能輕鬆吸收婦幼安全知識及識詐觀念。新北警婦幼隊指出數位性別暴力是基於性別發生的網路暴力事件，包括網路性騷擾、未經同意散布私密影像、仇恨言論等。

新北警婦幼隊表示，數位性別暴力是可能發生在身邊的真實狀況，保護婦幼安全，不能僅仰賴警察的積極查緝，更需要每一個人建立正確防治的觀念。若遇到數位性別暴力或性騷擾，應立即撥打113保護專線求助。另外婦幼隊也介紹最新詐騙手法，提醒防詐三步驟：不要急、先查證、再求助，呼籲大家在面對可疑訊息時，一定要停看聽，不讓詐騙有機可乘。

新北警婦幼隊長劉家次表示，國軍弟兄姊妹們平日肩負保衛國家安全的重責，期盼透過此次進入軍營的宣導，讓國軍在守護國家安全的同時，也能強化自我與家人的保護意識，形成更堅實的安全網。新北婦幼隊未來也將持續推動婦幼安全與識詐宣導活動，讓守護婦幼、全民防詐成為全民共同的語言。

新北警婦幼隊前進新竹空軍基地展開宣導防範性騷擾及詐騙。記者黃子騰／翻攝
新北警婦幼隊前進新竹空軍基地展開宣導防範性騷擾及詐騙。記者黃子騰／翻攝
新北警婦幼隊長劉家次向國軍弟兄進行宣導。記者黃子騰／翻攝
新北警婦幼隊長劉家次向國軍弟兄進行宣導。記者黃子騰／翻攝

性騷擾 性別 國家安全 國軍

