軍中性騷擾9成受害是女性 新北警婦幼隊赴新竹空軍基地宣導

監察院今年初發布解密調查報告，國軍性騷申訴案從2018年45件，增至2023年138件，受害者以女性占9成、位階低者占6成。新北警婦幼隊今天至新竹空軍基地，向國軍宣導遇到數位性別暴力或性騷擾，應勇敢拒絕不默默承受，營造性別友善的工作職場。

新北市警局婦幼隊為宣導防治數位性別暴力、性騷擾及反詐騙，今天特地前近新竹空軍基地進行宣導，透過生動的案例分享及趣味有獎徵答等方式，讓國軍弟兄姊妹也能輕鬆吸收婦幼安全知識及識詐觀念。新北警婦幼隊指出數位性別暴力是基於性別發生的網路暴力事件，包括網路性騷擾、未經同意散布私密影像、仇恨言論等。

新北警婦幼隊表示，數位性別暴力是可能發生在身邊的真實狀況，保護婦幼安全，不能僅仰賴警察的積極查緝，更需要每一個人建立正確防治的觀念。若遇到數位性別暴力或性騷擾，應立即撥打113保護專線求助。另外婦幼隊也介紹最新詐騙手法，提醒防詐三步驟：不要急、先查證、再求助，呼籲大家在面對可疑訊息時，一定要停看聽，不讓詐騙有機可乘。