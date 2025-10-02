國道貨車自撞水泥護欄 司機竟在高速公路主線棄車逃逸

國道1號北向泰山路段日前有1輛小貨車迎面自撞施工護欄後，失控橫向滑移4線車道後停在中線，等於是高速公路主線正中央，但司機棄車逃之夭夭，車主接獲警方通知供稱貨車借給朋友使用，肇事駕駛迄今仍連絡不上。

今天有人將事故過程的行車記錄影片貼上網路，這輛冷凍貨車9月27日下午2時許在北向34.6公里泰山路段外側車道，未依路面標線引導且很詭異地未減速、未閃避，迎面衝撞施工區水泥護欄和許多三角錐、告示牌。

撞擊之後失控滑向主線，橫移4線車道至內線又滑到中線停下，幸未波及其他車輛，無人受傷。工區當時有許多工人作業中都被嚇到，更眼睜睜看著肇事司機直接棄車徒步逃離高速公路。警方趕抵找不到肇事駕駛，工人連忙告知員警：他自稱撞擊後身體不適，就從旁邊的高速公路局匝道邊坡離開了。

現場是五股交流道北向入出口匝道改善工程的一部分，施工期間相關疏導配套措施宣導已久，包括提前從37公里處便設置許多告示牌，貨車行駛到高速公路局前方肇事路段，路面至少有5個大箭頭引導轉向，卻仍直接朝水泥護欄撞上去。

警方隨即通知王姓車主到場，聯絡拖吊車將肇事貨車移置，車主供稱這輛貨車平常借給1名蔡姓友人使用，但事發已5天還找不到人到案說明，仍持續通知中。高速公路局亦將針對被撞壞的設備求償。