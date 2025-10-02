聽新聞
海巡署北部分署展開北台岸海聯合掃蕩 防中共侵擾與非法行動
中秋與國慶連假將至，為強化社會安定與邊境安全，海巡署北部分署今午同步於宜蘭、基隆、新北、桃園及新竹五縣市，展開「秋節暨國慶期間岸海聯合擴大威力掃蕩」行動，採「異地同時」方式執行勤務，展現海巡人員守護國境、全年無休的堅定決心，全面提升岸海安全防護能量。
海巡署北部分署統籌推動「秋節暨國慶期間岸海聯合擴大威力掃蕩」行動，本次勤務集結第一至第三巡防區指揮部，聯合所屬岸巡隊、海巡隊、查緝隊及地方查緝機關共同投入，總計動員巡防艇6艘、勤務車69輛、無人機1架、偵搜犬4隻與203名人力，全面強化灘岸巡查與港口安全檢查，確保能即時應對突發狀況。
在勤前教育階段，北部分署特別指示各單位針對轄內港區、岸際及治安熱點（如空屋、下水道、防風林及易藏匿區域）進行地毯式清查，並加強進出港船舶的執檢力度；同時運用雷達等高科技設備，緊密掌握海域動態，一旦發現異常，即刻派遣巡防艇與勤務車前往處置，防範中共灰色地帶襲擾，杜絕非法行動趁機滲透。
北部分署強調，將持續強化沿岸與海域查緝作為，嚴防不法滲透，守護國境安全與全民權益。民眾若發現可疑人事物，或遇海域緊急狀況，請立即撥打「118」海巡報案專線，海巡人員將迅速趕赴現場，確保海岸安全無虞。
