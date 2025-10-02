快訊

直播／6位候選人首度同台！聯合報、TVBS「國民黨主席辯論會」登場

「怎麼把柯文哲一槍畢命？」 應曉薇：我和黃景茂是最佳男、女配角

踹白髮婦「北捷超人」被神出IG！竟是台大高材生 驚人背景曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

海巡署北部分署展開北台岸海聯合掃蕩 防中共侵擾與非法行動

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

中秋與國慶連假將至，為強化社會安定與邊境安全，海巡署北部分署今午同步於宜蘭基隆、新北、桃園新竹五縣市，展開「秋節暨國慶期間岸海聯合擴大威力掃蕩」行動，採「異地同時」方式執行勤務，展現海巡人員守護國境、全年無休的堅定決心，全面提升岸海安全防護能量。

海巡署北部分署統籌推動「秋節暨國慶期間岸海聯合擴大威力掃蕩」行動，本次勤務集結第一至第三巡防區指揮部，聯合所屬岸巡隊、海巡隊、查緝隊及地方查緝機關共同投入，總計動員巡防艇6艘、勤務車69輛、無人機1架、偵搜犬4隻與203名人力，全面強化灘岸巡查與港口安全檢查，確保能即時應對突發狀況。

在勤前教育階段，北部分署特別指示各單位針對轄內港區、岸際及治安熱點（如空屋、下水道、防風林及易藏匿區域）進行地毯式清查，並加強進出港船舶的執檢力度；同時運用雷達等高科技設備，緊密掌握海域動態，一旦發現異常，即刻派遣巡防艇與勤務車前往處置，防範中共灰色地帶襲擾，杜絕非法行動趁機滲透。

北部分署強調，將持續強化沿岸與海域查緝作為，嚴防不法滲透，守護國境安全與全民權益。民眾若發現可疑人事物，或遇海域緊急狀況，請立即撥打「118」海巡報案專線，海巡人員將迅速趕赴現場，確保海岸安全無虞。

海巡署北部分署今午同步於宜蘭、基隆、新北、桃園及新竹五縣市，展開「秋節暨國慶期間岸海聯合擴大威力掃蕩」行動。照／海巡署北部分署提供
海巡署北部分署今午同步於宜蘭、基隆、新北、桃園及新竹五縣市，展開「秋節暨國慶期間岸海聯合擴大威力掃蕩」行動。照／海巡署北部分署提供
海巡署北部分署今午同步於宜蘭、基隆、新北、桃園及新竹五縣市，展開「秋節暨國慶期間岸海聯合擴大威力掃蕩」行動。照／海巡署北部分署提供
海巡署北部分署今午同步於宜蘭、基隆、新北、桃園及新竹五縣市，展開「秋節暨國慶期間岸海聯合擴大威力掃蕩」行動。照／海巡署北部分署提供
海巡署北部分署今午同步於宜蘭、基隆、新北、桃園及新竹五縣市，展開「秋節暨國慶期間岸海聯合擴大威力掃蕩」行動。照／海巡署北部分署提供
海巡署北部分署今午同步於宜蘭、基隆、新北、桃園及新竹五縣市，展開「秋節暨國慶期間岸海聯合擴大威力掃蕩」行動。照／海巡署北部分署提供
海巡署北部分署今午同步於宜蘭、基隆、新北、桃園及新竹五縣市，展開「秋節暨國慶期間岸海聯合擴大威力掃蕩」行動。照／海巡署北部分署提供
海巡署北部分署今午同步於宜蘭、基隆、新北、桃園及新竹五縣市，展開「秋節暨國慶期間岸海聯合擴大威力掃蕩」行動。照／海巡署北部分署提供
海巡署北部分署今午同步於宜蘭、基隆、新北、桃園及新竹五縣市，展開「秋節暨國慶期間岸海聯合擴大威力掃蕩」行動。照／海巡署北部分署提供
海巡署北部分署今午同步於宜蘭、基隆、新北、桃園及新竹五縣市，展開「秋節暨國慶期間岸海聯合擴大威力掃蕩」行動。照／海巡署北部分署提供
海巡署北部分署今午同步於宜蘭、基隆、新北、桃園及新竹五縣市，展開「秋節暨國慶期間岸海聯合擴大威力掃蕩」行動。照／海巡署北部分署提供
海巡署北部分署今午同步於宜蘭、基隆、新北、桃園及新竹五縣市，展開「秋節暨國慶期間岸海聯合擴大威力掃蕩」行動。照／海巡署北部分署提供

海巡署 國慶 桃園 新竹 基隆 宜蘭

延伸閱讀

海巡蘭嶼艦下水 管碧玲：總統有交代要讓造船業有利潤

第10艘600噸級巡防艦 蘇澳艦交船加入服役

高雄二港口外海海龜遭漁網纏繞 海巡救援野放

金馬澎分署第七岸巡隊海巡志工成軍 守護澎湖灣

相關新聞

上課未到校…老師找不到家長急報警 北市單親母女陳屍內湖租屋處

台北市內湖區成功路一處公寓，今天下午1時許發現40歲母親與10歲女兒在家身亡，警方在現場發現母親留下訊息，指親人近年陸續...

軍中性騷擾9成受害是女性 新北警婦幼隊赴新竹空軍基地宣導

監察院今年初發布解密調查報告，國軍性騷申訴案從2018年45件，增至2023年138件，受害者以女性占9成、位階低者占6...

國道貨車自撞水泥護欄 司機竟在高速公路主線棄車逃逸

國道1號北向泰山路段日前有1輛小貨車迎面自撞施工護欄後，失控橫向滑移4線車道後停在中線，等於是高速公路主線正中央，但司機...

海巡署北部分署展開北台岸海聯合掃蕩 防中共侵擾與非法行動

中秋與國慶連假將至，為強化社會安定與邊境安全，海巡署北部分署今午同步於宜蘭、基隆、新北、桃園及新竹五縣市，展開「秋節暨國...

影／九旬老翁高美溼地附近不明原因倒地 遭小客車輾壓不治

台中市高美溼地今天下午發生一起令人遺憾的交通事故，一名九旬老翁騎自行車時，因不明原因跌倒路中，遭經過的小客車輾壓卡在車底...

遛狗沒繫繩、沒戴口罩追騎士 飼主護愛犬受傷…賠償又被罰款

彰化縣吳姓婦人帶2隻家犬出門散步，未繫牽繩及給狗戴口罩頭套，呂姓女子騎機車載狗路過，被吳婦的2隻家犬圍攻，吳婦捨身保護愛...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。