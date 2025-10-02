快訊

直播／6位候選人首度同台！聯合報、TVBS「國民黨主席辯論會」登場

「怎麼把柯文哲一槍畢命？」 應曉薇：我和黃景茂是最佳男、女配角

踹白髮婦「北捷超人」被神出IG！竟是台大高材生 驚人背景曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

影／九旬老翁高美溼地附近不明原因倒地 遭小客車輾壓不治

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導

台中市高美溼地今天下午發生一起令人遺憾的交通事故，一名九旬老翁騎自行車時，因不明原因跌倒路中，遭經過的小客車輾壓卡在車底，雖經警、消號召現場民眾合力抬車，將傷者拉出送醫搶救，但仍回天乏術，清水警方將移請交通警察大隊分析研判肇事原因及責任歸屬。

清水警分局表示，這起車禍發生於今天下午3時31分許，35歲的鄭姓男子駕駛自小客車，沿三美路右轉護岸路路口時，正好遇上92歲的陳姓男子正騎自行車，沿護岸路往高美路方向直行，陳姓老翁突然不明原因跌倒於路中，不幸在三美路與護岸路口，遭鄭姓駕駛人車輛右前輪輾壓。

高美派出所員警獲報後，立即趕往現場發現傷者卡在車底，除通報救護車，立即號召現場民眾合力抬車，將傷者拉出送醫搶救，傷者仍因傷勢過重不治；汽車駕駛經酒測後，並無酒駕情事，警方將依規定製作相關資料，移請交通警察大隊分析研判肇事原因及責任歸屬。

警方指出，車禍原因尚待釐清，呼籲用路人行經路口時務必減速慢行，隨時注意車前狀況，保持警覺，確保自身及其他用路人安全。

一名九旬老翁因不明原因跌倒路中，遭小客車輾壓卡在車底，警消號召現場民眾合力抬車，將傷者拉出送醫搶救，仍回天乏術。圖／民眾提供
一名九旬老翁因不明原因跌倒路中，遭小客車輾壓卡在車底，警消號召現場民眾合力抬車，將傷者拉出送醫搶救，仍回天乏術。圖／民眾提供
一名九旬老翁因不明原因跌倒路中，遭小客車輾壓卡在車底，警消號召現場民眾合力抬車，將傷者拉出送醫搶救，仍回天乏術。圖／民眾提供
一名九旬老翁因不明原因跌倒路中，遭小客車輾壓卡在車底，警消號召現場民眾合力抬車，將傷者拉出送醫搶救，仍回天乏術。圖／民眾提供
一名九旬老翁因不明原因跌倒路中，遭小客車輾壓卡在車底，警消號召現場民眾合力抬車，將傷者拉出送醫搶救，仍回天乏術。圖／民眾提供
一名九旬老翁因不明原因跌倒路中，遭小客車輾壓卡在車底，警消號召現場民眾合力抬車，將傷者拉出送醫搶救，仍回天乏術。圖／民眾提供
一名九旬老翁因不明原因跌倒路中，遭小客車輾壓卡在車底，警消號召現場民眾合力抬車，將傷者拉出送醫搶救，仍回天乏術。圖／民眾提供
一名九旬老翁因不明原因跌倒路中，遭小客車輾壓卡在車底，警消號召現場民眾合力抬車，將傷者拉出送醫搶救，仍回天乏術。圖／民眾提供

自行車 警察 交通事故 台中市

延伸閱讀

男星外甥女遭拖吊車「二度輾壓亡」百日 忍無可忍淚崩討公道

影／八德中華路小客車追撞翻覆 女駕疑服安眠藥疲勞釀禍

桃園路口驚悚車禍 腳踏車騎士遭預拌車輾壓OHCA送醫

客車版漲價但享貨物稅減徵！Hyundai Tucson L小客車預售價111.9萬元起

相關新聞

上課未到校…老師找不到家長急報警 北市單親母女陳屍內湖租屋處

台北市內湖區成功路一處公寓，今天下午1時許發現40歲母親與10歲女兒在家身亡，警方在現場發現母親留下訊息，指親人近年陸續...

軍中性騷擾9成受害是女性 新北警婦幼隊赴新竹空軍基地宣導

監察院今年初發布解密調查報告，國軍性騷申訴案從2018年45件，增至2023年138件，受害者以女性占9成、位階低者占6...

國道貨車自撞水泥護欄 司機竟在高速公路主線棄車逃逸

國道1號北向泰山路段日前有1輛小貨車迎面自撞施工護欄後，失控橫向滑移4線車道後停在中線，等於是高速公路主線正中央，但司機...

海巡署北部分署展開北台岸海聯合掃蕩 防中共侵擾與非法行動

中秋與國慶連假將至，為強化社會安定與邊境安全，海巡署北部分署今午同步於宜蘭、基隆、新北、桃園及新竹五縣市，展開「秋節暨國...

影／九旬老翁高美溼地附近不明原因倒地 遭小客車輾壓不治

台中市高美溼地今天下午發生一起令人遺憾的交通事故，一名九旬老翁騎自行車時，因不明原因跌倒路中，遭經過的小客車輾壓卡在車底...

遛狗沒繫繩、沒戴口罩追騎士 飼主護愛犬受傷…賠償又被罰款

彰化縣吳姓婦人帶2隻家犬出門散步，未繫牽繩及給狗戴口罩頭套，呂姓女子騎機車載狗路過，被吳婦的2隻家犬圍攻，吳婦捨身保護愛...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。