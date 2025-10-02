影／九旬老翁高美溼地附近不明原因倒地 遭小客車輾壓不治

台中市高美溼地今天下午發生一起令人遺憾的交通事故，一名九旬老翁騎自行車時，因不明原因跌倒路中，遭經過的小客車輾壓卡在車底，雖經警、消號召現場民眾合力抬車，將傷者拉出送醫搶救，但仍回天乏術，清水警方將移請交通警察大隊分析研判肇事原因及責任歸屬。

清水警分局表示，這起車禍發生於今天下午3時31分許，35歲的鄭姓男子駕駛自小客車，沿三美路右轉護岸路路口時，正好遇上92歲的陳姓男子正騎自行車，沿護岸路往高美路方向直行，陳姓老翁突然不明原因跌倒於路中，不幸在三美路與護岸路口，遭鄭姓駕駛人車輛右前輪輾壓。

高美派出所員警獲報後，立即趕往現場發現傷者卡在車底，除通報救護車，立即號召現場民眾合力抬車，將傷者拉出送醫搶救，傷者仍因傷勢過重不治；汽車駕駛經酒測後，並無酒駕情事，警方將依規定製作相關資料，移請交通警察大隊分析研判肇事原因及責任歸屬。