遛狗沒繫繩、沒戴口罩追騎士 飼主護愛犬受傷…賠償又被罰款

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

彰化縣吳姓婦人帶2隻家犬出門散步，未繫牽繩及給狗戴口罩頭套，呂姓女子騎機車載狗路過，被吳婦的2隻家犬圍攻，吳婦捨身保護愛犬導致右臂擦傷、拉傷。彰化地方法院審結，依犯過失傷害罪誤處吳婦罰金1萬元，得緩刑2年。可上訴。

彰化地檢署聲請簡易判決處刑書指出，吳婦去年9月帶兩隻家犬出門，明知飼養的犬隻本應注意看管並採適當防護措施，且有攻擊性犬 出入公共場所或公眾得出入場所，應由成年人伴同並採取適當安全措施，吳婦遛狗竟疏未注意及此，沒以狗鏈或牽繩鏈住兩隻狗，也沒使狗佩掛口罩頭套或放入狗籠，剛好呂姓女子騎機車載狗路過，被吳婦的2隻狗上前圍攻，造成呂女受傷。

吳婦對上情坦承不諱。經查日吳婦飼養犬隻本應妥為照顧，避免動物一時失控傷及他人，且衡諸當時情狀，吳婦並無不能注意之情事，以致她飼養的犬隻上前圍攻呂女的犬隻，進而造成呂女受傷，是以吳婦有過失甚明。

彰化地院審酌，呂婦犯後坦承犯行，且與呂女達成調解並賠償損害，犯後態度尚佳，兼衡並無前科，素行良好，再審酌吳婦犯後確有悔意並積極彌補所造成的損害，認她經此教訓當知所警惕，因認所宣告之刑以暫不執行為適當，依法宣告緩刑兩年以啟自新。

彰化地方法院判處吳婦罰金1萬元，得緩刑2年。記者簡慧珍／攝影
