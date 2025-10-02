聽新聞
影／貢寮台2線大量石粉散落如「下雪」 駕駛未停車被送公共危險
27歲楊男今天中午駕駛營業貨運曳引車行經貢寮區台2線78.4公里處，多袋載運的袋裝無毒性的工業石粉散落一地，警方趕至時，發現楊男未停車即駛離，除依違反道交條例舉發外，另依公共危險罪嫌函送檢方偵辦。
楊男今天中午12時26分，駕駛營業貨運曳引車行經貢寮區台2線78.4公里處，多袋載運的無毒性工業石粉散落一地，員警到場警戒疏導交通。
公路局基隆工務段獲報派員清除，現場白色粉末占用一線車道，長約有數十公尺，白粉四處飛揚，路過車子都被染白，有駕駛說，現場有如「下雪」。
瑞芳警分局鼻頭所所長黃柏翰說，楊男駕駛第曳引車掉落貨物後，多袋石粉散落占用車道，他卻未停車即駛離，楊男行為除違反道交條例已舉發外，也涉及公共危險，並函送檢方偵辦。 駕駛人務必綑牢貨物，若發生貨物散落，應立即停車處置，避免危及用路人安全。
瑞芳警分局表示，貨物未繫妥造成散落物阻道將已依違反道交條例舉發，未立即停車處理造成用路人安全，涉公共危險送辦。公路局基隆工務段開口契約廠商人員於12時59分到場，下午2時25分路面散落物清理完畢，交通恢復順暢。
