快訊

直播／6位候選人首度同台！聯合報、TVBS「國民黨主席辯論會」登場

「怎麼把柯文哲一槍畢命？」 應曉薇：我和黃景茂是最佳男、女配角

踹白髮婦「北捷超人」被神出IG！竟是台大高材生 驚人背景曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

影／貢寮台2線大量石粉散落如「下雪」 駕駛未停車被送公共危險

聯合報／ 記者游明煌／新北即時報導

27歲楊男今天中午駕駛營業貨運曳引車行經貢寮區台2線78.4公里處，多袋載運的袋裝無毒性的工業石粉散落一地，警方趕至時，發現楊男未停車即駛離，除依違反道交條例舉發外，另依公共危險罪嫌函送檢方偵辦。

楊男今天中午12時26分，駕駛營業貨運曳引車行經貢寮區台2線78.4公里處，多袋載運的無毒性工業石粉散落一地，員警到場警戒疏導交通。

公路局基隆工務段獲報派員清除，現場白色粉末占用一線車道，長約有數十公尺，白粉四處飛揚，路過車子都被染白，有駕駛說，現場有如「下雪」。

瑞芳警分局鼻頭所所長黃柏翰說，楊男駕駛第曳引車掉落貨物後，多袋石粉散落占用車道，他卻未停車即駛離，楊男行為除違反道交條例已舉發外，也涉及公共危險，並函送檢方偵辦。 駕駛人務必綑牢貨物，若發生貨物散落，應立即停車處置，避免危及用路人安全。

瑞芳警分局表示，貨物未繫妥造成散落物阻道將已依違反道交條例舉發，未立即停車處理造成用路人安全，涉公共危險送辦。公路局基隆工務段開口契約廠商人員於12時59分到場，下午2時25分路面散落物清理完畢，交通恢復順暢。

貢寮台2線大量石粉散落如下雪，駕駛未停車被送公共危險。記者游明煌／翻攝
貢寮台2線大量石粉散落如下雪，駕駛未停車被送公共危險。記者游明煌／翻攝
貢寮台2線大量石粉散落如下雪，駕駛未停車被送公共危險。記者游明煌／翻攝
貢寮台2線大量石粉散落如下雪，駕駛未停車被送公共危險。記者游明煌／翻攝

曳引車 貢寮 瑞芳

延伸閱讀

影／白茫茫像下雪 貢寮台2線大量工業石粉散落四處飛散

推廣在地海味 新北貢寮海葡萄打造綠色經濟新亮點

新北貢寮真理里環境連年五星 里長辦活動回饋里民

連假第2日省道車多雍塞 公路局估明13地雷路段須留意

相關新聞

上課未到校…老師找不到家長急報警 北市單親母女陳屍內湖租屋處

台北市內湖區成功路一處公寓，今天下午1時許發現40歲母親與10歲女兒在家身亡，警方在現場發現母親留下訊息，指親人近年陸續...

軍中性騷擾9成受害是女性 新北警婦幼隊赴新竹空軍基地宣導

監察院今年初發布解密調查報告，國軍性騷申訴案從2018年45件，增至2023年138件，受害者以女性占9成、位階低者占6...

國道貨車自撞水泥護欄 司機竟在高速公路主線棄車逃逸

國道1號北向泰山路段日前有1輛小貨車迎面自撞施工護欄後，失控橫向滑移4線車道後停在中線，等於是高速公路主線正中央，但司機...

海巡署北部分署展開北台岸海聯合掃蕩 防中共侵擾與非法行動

中秋與國慶連假將至，為強化社會安定與邊境安全，海巡署北部分署今午同步於宜蘭、基隆、新北、桃園及新竹五縣市，展開「秋節暨國...

影／九旬老翁高美溼地附近不明原因倒地 遭小客車輾壓不治

台中市高美溼地今天下午發生一起令人遺憾的交通事故，一名九旬老翁騎自行車時，因不明原因跌倒路中，遭經過的小客車輾壓卡在車底...

遛狗沒繫繩、沒戴口罩追騎士 飼主護愛犬受傷…賠償又被罰款

彰化縣吳姓婦人帶2隻家犬出門散步，未繫牽繩及給狗戴口罩頭套，呂姓女子騎機車載狗路過，被吳婦的2隻家犬圍攻，吳婦捨身保護愛...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。