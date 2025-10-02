台中違法露營區民宿晚上喧嘩放煙火擾民 和平警查辦移送

台中市和平警分局昨晚接獲民眾報案，和平區東關路一段裡冷巷有糾紛及吵鬧還放煙火，聲響影響居民安寧，警方到場調查，要求負責人和在場人停止喧嘩，也依違法民宿和露營區，違反發展觀光條例規定行為，函送主管機關查處。

警方昨晚趕赴現場，到場時雖未有吵鬧情事，員警當場勸告店家及在場人員不可喧嘩及噪音違序，警方表示，昨晚二度接到報案，稱該處有卡拉OK唱歌及喧嘩，員警到場後立即要求負責人及在場人停止喧嘩歌唱，更不得施放煙火，如不改善，將依社會秩序維護法相關規定辦理。

因該場所為警方臨檢重點目標，且發現違反發展觀光條例規定行為，和平分局已函送主管機關台中市政府查處。