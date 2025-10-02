快訊

上課未到校…老師找不到家長急報警 北市單親母女陳屍內湖租屋處

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

台北市內湖區成功路一處公寓，今天下午1時許發現40歲母親與10歲女兒在家身亡，警方在現場發現母親留下訊息，指親人近年陸續離世，自己也和丈夫離婚獨自撫養女兒，覺得生活太孤獨。

據了解，女兒就讀國小，前兩天和學校請假，今天應該是上課日，但遲遲未到學校，老師聯繫家長未果，報案警方到場訪查，警方會同房東及里長開門進入後，屋內發現母女倒臥房內。消防人員隨後趕抵，確認二人已明顯死亡。

警方在場發現母親留下訊息，因近年比較親近的父母、姊姊等家人陸續離世，她自己多年前和外籍丈夫離婚後，獨自撫養女兒，生活孤單、壓力很大。

警方已通知房東、家屬及報案人到所製作筆錄，並報請鑑識人員到場採證，初步排除外力，後續將報請檢察官相驗。案件詳細原因及相關情節，警方正持續調查釐清。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

台北市內湖區一處公寓，發現母女陳屍屋內。記者廖炳棋／翻攝
台北市內湖區一處公寓，發現母女陳屍屋內。記者廖炳棋／翻攝

