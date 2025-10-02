快訊

華陰商圈大樓外牆磁磚剝落 「滑手機路人」慘被砸中…畫面曝

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

台北市大同區華陰商圈今天上午11點多發生外牆剝落意外，位於華陰街與承德路口一棟大樓，7至8樓間外牆磁磚突然大片脫落，部分碎塊正好砸中在路邊用手機的51歲呂姓男子，呂男頭部撕裂傷出血，另有一輛自小客車受損。警、消獲報趕抵現場，協助傷者送醫，所幸呂男意識清楚，無生命危險。

根據現場畫面，大樓外牆有多處剝落痕跡，磁磚與碎塊散落地面，警、消第一時間拉起封鎖線，並通知大樓詹姓女管理人到場了解狀況，隨後協助清除剝落牆塊，以防止再次掉落釀災；至於外牆剝落原因及後續賠償事宜，將由大樓管委會與相關單位進一步釐清。

警方提醒，屋齡較久或外牆有老化情況的建物，應定期檢查維護，以確保公共安全，避免類似意外再度發生。

承德路與華陰街口一棟大樓外牆磁磚剝落，砸中一名路人。記者翁至成／翻攝
承德路與華陰街口一棟大樓外牆磁磚剝落，砸中一名路人。記者翁至成／翻攝
承德路與華陰街口一棟大樓外牆磁磚剝落，砸中一名路人。記者翁至成／翻攝
承德路與華陰街口一棟大樓外牆磁磚剝落，砸中一名路人。記者翁至成／翻攝

