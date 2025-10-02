新北學生自傷連2年破10人 議員促教育局系統性防治

快訊

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導

學生心理問題常難紓解，新北市議員陳偉杰今天在議會質詢指出，新北113年度有18位學生自傷、6人不幸身亡，114年度截至9月也有12件、8人死亡，質疑新北市是否有系統即早辨識高風險學生，及早介入挽救憾事。

教育局長張明文表示，新北市有專屬防治委員會，新北案件跟全國平均差不多，這是世界都要面對的議題，高風險個案都會持續追蹤，還有醫師駐校等，全力以赴，預防勝於治療。

陳偉杰今天質詢時指出，近年發生很多青少年學子因情緒問題造成憾事，根據教育局統計數據，2024年度有18件學生自我傷害、墜樓，其中有6人不幸死亡，2025年截至9月已經有12件學生自傷事件，其中8人死亡。

陳偉杰說，這些數字背後不是冰冷統計，而是一個個年輕生命消逝。

陳偉杰說，學校裡雖有很多學生情緒支持、危機處理作業流程，但情況愈來愈嚴重，應該要整體檢討。

陳偉杰說，目前學校專業訓練夠不夠？相關SOP與支援制度能不能接住這些孩子？學校怎麼及早發現這群孩子，避免憾事發生？ 相關諮商與輔導怎麼不要只流於紙上作業，而是要發揮真正效益。

教育局長張明文說，新北市有專屬防治委員會，所有案件委員都會定期檢討，新北發生率跟全國平均一樣。

張明文說，這件事是全世界共同面臨的心理健康問題，市府透過跨局處，結合教育局、社會局、警察等，在副市長召集下定期研商與討論對策。

張明文說，目前分析大多是人際關係，對於高風險學生都會列管追蹤，逐案關心分析，與家長合作，預防勝於一切。

張明文說，目前也與衛生局心衛中心合作，包括醫師駐校，心理師輔導老師、社工師優先協助輔導高風險個案，強化各校通報與轉介服務。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

新北市議員陳偉杰今天質詢，要求強化學生自傷預防。記者葉德正／攝影
