「無法開車不方便」車牌遭吊扣 他購同色系車魚目混珠仍遭警查獲

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導

男子日前因超速車牌遭吊扣而行動不便，竟異想天開購買同款同色系中古車試圖矇騙警方，經眼尖警員當場戳破舉發，男子貪圖僥倖得不償失；除遭當場禁止行駛、扣繳車牌、車輛移置保，將面臨2萬1600元罰鍰。

台南市白河警分局上月28日深夜至29日凌晨在市175線關子嶺路段執行路檢，當夜共計取締違規共28件；含舉發「淨牌」、無照駕車、車輛設備違規改裝11件，舉報汽機車排氣管或其他設備改裝由環保、監理單位召回臨時檢驗(測)17輛。此外，更查獲汽機車及微型電動二輪車未使用有效車牌仍上路3輛、酒後駕車涉公共危險罪嫌3件。

其中，一名30多歲男子駕駛白色BMW改裝車經該路段，雖然神色鎮定，執警警員眼尖仍發現箇中貓膩；警方查察當事人身分資料，確認日前因超速逾40公里，車牌遭吊扣半年，目前仍執行中。進一步比對發現男子駕駛白色BMW改裝車與原來車輛同款同色，追查後掌握原委。

「無法開車很不方便。」男子向警方吐露；因車牌遭扣很痛苦，只好想出上情，以為警方攔查應該會忽略，沒想到還是一眼被警方識破。

白河警分局交通組長吳嘉倫說，細心的同仁當場依違反道路交通管理處罰條例第12條第1項第5款及第6款「車牌供他車使用、牌照吊扣期間使用他車號牌行駛」舉發，同時禁止行駛、扣繳車牌、車輛移置新營保管場；男子初估將面臨2萬1600元罰鍰。

白河警分局長陳志埕也提醒用路人，無照、飲酒、疲勞不適，以及遭處分禁駛或設備違規改裝車輛，千萬別僥倖上路。此外，轄區山區市道172、175及174線多為連續彎道及坡路，沿線多畫設雙黃線嚴禁超車或跨越、速限每小時40或50公里，務必耐心專注路況，隨時與前車保持車距勿貪快。

男子日前因超速車牌遭吊扣而行動不便，異想天開購買同款同色系中古車試圖矇騙警方，結果眼尖警員發現有異當場戳破舉發。記者謝進盛／翻攝
男子日前因超速車牌遭吊扣而行動不便，異想天開購買同款同色系中古車試圖矇騙警方，結果眼尖警員發現有異當場戳破舉發。記者謝進盛／翻攝

