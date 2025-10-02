影／白茫茫像下雪 貢寮台2線大量工業石粉散落四處飛散
27歲楊男今天中午駕駛營業貨運曳引車行經貢寮區台2線78.4公里處，載運的袋裝無毒性的工業石粉散落一地，員警到場警戒疏導交通，公路局基隆工務段派員清除。現場白色粉末飛揚，路過駕駛說，有如「下雪」。
瑞芳警分局調查，今天中午12時26分，楊男駕駛營業貨運曳引車經貢寮區台2線78.4公里處，基隆往宜蘭方向，載運的袋裝工業石粉（無毒、無危害）散落，占據往宜蘭方向車道，現場由員警警戒管制，交通未中斷，通報公路局基隆工務段派員清除。
現場白色粉末堆溝道路且車子經過時四處飛揚，路過駕駛說，有如「下雪」場面。
瑞芳警分局表示，貨物未繫妥造成散落物阻道將依法告發。公路局基隆工務段開口契約廠商人員於12時59分到場，下午2時25分路面散落物清理完畢，交通恢復順暢。
