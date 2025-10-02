快訊

輝達進駐T17、18面臨破局？知情人士：北市仍有「2塊地」可參考

中度磁暴來了！下午2時起12小時 氣象署示警無線電通訊等恐短暫中斷

整理包／中秋節全台烤肉！各縣市限時開烤區總覽 誤踩禁地最高罰百萬

影／白茫茫像下雪 貢寮台2線大量工業石粉散落四處飛散

聯合報／ 記者游明煌／新北即時報導

27歲楊男今天中午駕駛營業貨運曳引車行經貢寮區台2線78.4公里處，載運的袋裝無毒性的工業石粉散落一地，員警到場警戒疏導交通，公路局基隆工務段派員清除。現場白色粉末飛揚，路過駕駛說，有如「下雪」。

瑞芳警分局調查，今天中午12時26分，楊男駕駛營業貨運曳引車經貢寮區台2線78.4公里處，基隆往宜蘭方向，載運的袋裝工業石粉（無毒、無危害）散落，占據往宜蘭方向車道，現場由員警警戒管制，交通未中斷，通報公路局基隆工務段派員清除。

現場白色粉末堆溝道路且車子經過時四處飛揚，路過駕駛說，有如「下雪」場面。

瑞芳警分局表示，貨物未繫妥造成散落物阻道將依法告發。公路局基隆工務段開口契約廠商人員於12時59分到場，下午2時25分路面散落物清理完畢，交通恢復順暢。

貢寮台2線大量白色工業石粉散落，四處飛散。記者游明煌／翻攝
貢寮台2線大量白色工業石粉散落，四處飛散。記者游明煌／翻攝
貢寮台2線大量白色工業石粉散落，四處飛散。記者游明煌／翻攝
貢寮台2線大量白色工業石粉散落，四處飛散。記者游明煌／翻攝

基隆 貢寮 瑞芳

延伸閱讀

貢寮消防分隊、貢寮所共構新廳舍落成 設室內體能訓練室

獨／山海回望的書店....基隆「太平青鳥」營運4年宣布結束

無薪假統計 金屬機電工業重災區

推廣在地海味 新北貢寮海葡萄打造綠色經濟新亮點

相關新聞

北捷挨踢白髮婦再添黑歷史 22年前造謠台大教授性侵被判24次心理輔導

該起陳年舊案也意外讓「凡異計畫」再次曝光。曾婦過去於中研院任職時曾發起「凡異計畫」，於2003年要求台大數學系一名張姓教授加入，再數次於辦公室拜訪遭拒後，竟在數月至兩年內期間，多次發信給張姓教授及其母親要求見面，否則就將發現張姓教授疑似性侵姪女的郵件發給台大數學系多名同事。

BMW車牌遭吊扣...男子購同色系車魚目混珠仍遭警查獲

男子日前因超速車牌遭吊扣而行動不便，竟異想天開購買同款同色系中古車試圖矇騙警方，經眼尖警員當場戳破舉發，男子貪圖僥倖得不...

影／白茫茫像下雪 貢寮台2線大量工業石粉散落四處飛散

27歲楊男今天中午駕駛營業貨運曳引車行經貢寮區台2線78.4公里處，載運的袋裝無毒性的工業石粉散落一地，員警到場警戒疏導...

北市大樓磁磚掉落砸傷路人 建管處重罰所有權人30萬

北市大同區今早發生外牆剝落意外，一處位於華陰街、承德路大樓，外牆磁磚突然大片脫落，砸傷一名男子。建管處獲報後派員到場了解...

出校門50公尺 暨南大學生機車雙載自撞1死1傷

暨南大學印尼籍王姓男學生昨天騎機車載廖姓男學生，在校門外約50公尺處下坡路段失控自撞，造成王男死亡、廖男受傷，校方今天表...

陸客遊金門為閃「車門突開」摔傷...警方暖心協助 她親送感謝信

一名從大陸福州來金門自由行的張姓女遊客，前天騎乘租賃的微型電動二輪車，沿金湖鎮復興路往山外車站方向行駛。行經中華電信門前...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。