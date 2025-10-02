影／白茫茫像下雪 貢寮台2線大量工業石粉散落四處飛散

該起陳年舊案也意外讓「凡異計畫」再次曝光。曾婦過去於中研院任職時曾發起「凡異計畫」，於2003年要求台大數學系一名張姓教授加入，再數次於辦公室拜訪遭拒後，竟在數月至兩年內期間，多次發信給張姓教授及其母親要求見面，否則就將發現張姓教授疑似性侵姪女的郵件發給台大數學系多名同事。

2025-10-02 11:48