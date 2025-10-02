遊覽車撞涵洞 運安會：駕駛誤判、7措施改善

去年1輛遊覽車在高雄市仁武區自撞涵洞釀死傷，運安會日前公布調查報告指出，駕駛誤判涵洞限高標誌，且夜間昏暗未能及時識別，加上標誌設置不完善；另提出7項安全改善建議。

去年3月20日，1輛楓滿遊覽汽車有限公司營業遊覽大客車，行經高雄市仁武區水管路往東向慢車道涵洞時，車輛前上方撞擊高速公路橋梁主梁，這起事故造成1人死亡、6人重傷、10人輕傷，車體結構破損。

針對這起事故，國家運輸安全調查委員會公布肇因及風險相關調查發現，事故駕駛員在路徑規劃時，選擇行駛慢車道，行經涵洞前60公尺路口時，受左側限高4.3公尺及分道標誌影響，導致誤認前方涵洞限高4.3公尺可通行；並在夜間昏暗環境下，未能及時識別涵洞上方限高2.0公尺標誌，直至車輛撞擊涵洞時才察覺。

運安會指出，涵洞內車道寬度僅2.2至2.55公尺，涵洞淨高2.59公尺，道路主管機關未依「道路交通標誌標線號誌設置規則」，在事故地點前方100公尺間設置限制車高通行禁制標誌，且未依「市區道路及附屬工程設計標準」設置限高架或警告設施，不利於事故駕駛員及時察覺。

運安會指出，高雄市政府是依既有標誌進行巡檢養護，並未定期對車流導引系統進行檢討改善，若道路建設時未設置合適標誌，依現況作法將難以察覺現行標誌設置缺失。

此外，運安會提到，因事故車輛前方受到嚴重撞擊，導致前半段乘客雖受傷人數較少，但傷勢較重，即便有繫安全帶，仍無法避免所造成的傷害；而後半段乘客雖多為輕傷，但主要是未繫安全帶，或在車輛行進間站立，導致受傷人數較多。

運安會報告並提出7項運輸安全改善建議，針對楓滿遊覽汽車有限公司，應依據實務需求，制訂妥適教育訓練課程，確保駕駛員能辨別涵洞危害風險；落實安全管理自主檢查，依據自主檢查表設置相對應管理資料，以加強對駕駛員及車輛安全管理。

針對高雄市政府，運安會指出，應定期檢討並改善市區道路動線識別，包含涵洞標誌、標線、號誌、限高及告警系統；盤點市區道路基本資料庫各工程資料，補齊轄管市區道路工程及交通工程相關資料與圖說，以做為道路養護及研擬改善計畫依據。

運安會也建議交通部高速公路局，盤點轄管國道與一般道路立體交叉結構物，在一般道路淨高不足4.6公尺及寬度不足3公尺處，除在路權範圍設置限高架或警告設施外，若超過路權範圍，也須協請一般道路主管機關在適當位置設置。

至於交通部公路局部分，運安會表示，在全面裝設駕駛身分識別設備前，應評估各區監理所及監理站會同勞政單位，辦理遊覽車客運業安全考核頻率，或其他暫時強化考核方式；另建議交通部，加速導入道路安全檢核或道路安全檢查機制，明定道路交通系統工程各生命週期階段，應進行安全檢查項目及相關規範，並落實執行。