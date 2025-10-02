聽新聞
北市大樓磁磚掉落砸傷路人 建管處重罰所有權人30萬
北市大同區今早發生外牆剝落意外，一處位於華陰街、承德路大樓，外牆磁磚突然大片脫落，砸傷一名男子。建管處獲報後派員到場了解，發現該大樓屋齡超過30年，所有權人未善盡維護管理責任，將開罰30萬元，要求限期修復。
華陰街一處大樓，今天上午外牆磁磚突然大片脫落，雖大部分碎塊被防護網攔下，仍有部分掉落地面，砸中一名年約40歲男子頭部，造成撕裂傷出血，所幸男子意識清楚，經送醫治療並無生命危險。
建管處表示，該棟建築物1984年核發使執照，屬屋齡超過30年的舊大樓，磁磚掉落後，已派員趕赴現場協助建築物外牆安全檢視，並提醒管委會應即刻檢查與診斷，防止類似事件再度發生，依「建築法」規定7、8樓所有權人因未善盡維護管理責任，導致外牆磁磚掉落危及公共安全，從重裁罰30萬元，並責令限期從速修復；若因而造成人民生命財產損害，除依建築法規定裁罰外，相關人須負民、刑事責任。
建管處提醒，市府同時推動多項外牆安全檢修及補助措施，鼓勵大樓住戶及管委會主動進行檢測與修繕，北市屋齡10年以上建築物即可申請修繕補助，每棟最高補助20萬元，採實支實付，都更處也提供「老屋拉皮」更新補助，每案補助最高可1200萬元，民眾可至官網查詢。
