快訊

輝達進駐T17、18面臨破局？知情人士：北市仍有「2塊地」可參考

中度磁暴來了！下午2時起12小時 氣象署示警無線電通訊等恐短暫中斷

整理包／中秋節全台烤肉！各縣市限時開烤區總覽 誤踩禁地最高罰百萬

聽新聞
0:00 / 0:00

北市大樓磁磚掉落砸傷路人 建管處重罰所有權人30萬

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導

北市大同區今早發生外牆剝落意外，一處位於華陰街、承德路大樓，外牆磁磚突然大片脫落，砸傷一名男子。建管處獲報後派員到場了解，發現該大樓屋齡超過30年，所有權人未善盡維護管理責任，將開罰30萬元，要求限期修復。

華陰街一處大樓，今天上午外牆磁磚突然大片脫落，雖大部分碎塊被防護網攔下，仍有部分掉落地面，砸中一名年約40歲男子頭部，造成撕裂傷出血，所幸男子意識清楚，經送醫治療並無生命危險。

建管處表示，該棟建築物1984年核發使執照，屬屋齡超過30年的舊大樓，磁磚掉落後，已派員趕赴現場協助建築物外牆安全檢視，並提醒管委會應即刻檢查與診斷，防止類似事件再度發生，依「建築法」規定7、8樓所有權人因未善盡維護管理責任，導致外牆磁磚掉落危及公共安全，從重裁罰30萬元，並責令限期從速修復；若因而造成人民生命財產損害，除依建築法規定裁罰外，相關人須負民、刑事責任。

建管處提醒，市府同時推動多項外牆安全檢修及補助措施，鼓勵大樓住戶及管委會主動進行檢測與修繕，北市屋齡10年以上建築物即可申請修繕補助，每棟最高補助20萬元，採實支實付，都更處也提供「老屋拉皮」更新補助，每案補助最高可1200萬元，民眾可至官網查詢。

承德路與華陰街口一棟大樓外牆磁磚剝落，砸中一名路人。記者翁至成／翻攝
承德路與華陰街口一棟大樓外牆磁磚剝落，砸中一名路人。記者翁至成／翻攝
承德路與華陰街口一棟大樓外牆磁磚剝落，砸中一名路人。記者翁至成／翻攝
承德路與華陰街口一棟大樓外牆磁磚剝落，砸中一名路人。記者翁至成／翻攝

建築 屋齡

延伸閱讀

車未讓人違規案增 北市裁決所：駕駛守法待加強

國慶大會10月6日預演 北市博愛路等路段進行交通管制

北市大樓今磁磚掉落...路人頭遭砸出血 警急拉封鎖線

蛋洗民進黨中央黨部 地下室搭電梯闖管制區2小草起訴

相關新聞

北捷挨踢白髮婦再添黑歷史 22年前造謠台大教授性侵被判24次心理輔導

該起陳年舊案也意外讓「凡異計畫」再次曝光。曾婦過去於中研院任職時曾發起「凡異計畫」，於2003年要求台大數學系一名張姓教授加入，再數次於辦公室拜訪遭拒後，竟在數月至兩年內期間，多次發信給張姓教授及其母親要求見面，否則就將發現張姓教授疑似性侵姪女的郵件發給台大數學系多名同事。

影／白茫茫像下雪 貢寮台2線大量工業石粉散落四處飛散

27歲楊男今天中午駕駛營業貨運曳引車行經貢寮區台2線78.4公里處，載運的袋裝無毒性的工業石粉散落一地，員警到場警戒疏導...

北市大樓磁磚掉落砸傷路人 建管處重罰所有權人30萬

北市大同區今早發生外牆剝落意外，一處位於華陰街、承德路大樓，外牆磁磚突然大片脫落，砸傷一名男子。建管處獲報後派員到場了解...

出校門50公尺 暨南大學生機車雙載自撞1死1傷

暨南大學印尼籍王姓男學生昨天騎機車載廖姓男學生，在校門外約50公尺處下坡路段失控自撞，造成王男死亡、廖男受傷，校方今天表...

陸客遊金門為閃「車門突開」摔傷...警方暖心協助 她親送感謝信

一名從大陸福州來金門自由行的張姓女遊客，前天騎乘租賃的微型電動二輪車，沿金湖鎮復興路往山外車站方向行駛。行經中華電信門前...

遊蕩男凌晨新埔鎮超商持菜刀砍人 警逮捕嫌犯送辦

新竹縣新埔鎮田新路一間超商今天凌晨3時56分發生持刀攻擊事件。一名中年男子持刀攻擊另一名女子的背部和手臂，警方接獲報案後迅速到場，當場將嫌犯逮捕。受傷女子為輕傷，已送往醫院接受治療，目前狀況穩定，事發原因正在調查中。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。