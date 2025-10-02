陸客遊金門為閃「車門突開」摔傷...警方暖心協助 她親送感謝信

一名從大陸福州來金門自由行的張姓女遊客，前天騎乘租賃的微型電動二輪車，沿金湖鎮復興路往山外車站方向行駛。行經中華電信門前時，路邊一輛臨停車輛的乘客突然開啟車門，張女閃避不及，直接碰撞倒地，警方獲報立即到場協處，讓張女覺得超親切溫暖，昨天她要返回大陸，還特別寫感謝信向警方致意，表達感謝。

金湖分局警備隊警員李明都等人獲報後，立即趕赴現場處理事故，到場後張姓女子雖表示僅微電車因碰撞倒地，身上並未受傷，但警員李明都見張姓女子手肘有擦挫傷且輕微出血，隨即連繫救護車到場救護替其包紮傷口並迅速排除事故，使道路恢復順暢，保障現場人員安全。

張姓女子向警方表示，自大陸福州經廈門來金旅遊，雖不幸發生交通事故，但對金湖分局員警處理事故的專業與效率誠摯感謝，尤其是警員李明都於處理事故時，為避免其看不懂繁體字，細心地一字一句不厭其煩地為其解說台灣法律的相關權益事項等，使身處異鄉的她，感受到家人般的溫暖與安心。

張姓女子昨日下午啟程返回廈門前，她還特地前往金湖分局親自遞交感謝信，對警方的專業、貼心與效率表達由衷謝意。