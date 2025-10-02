快訊

陸客遊金門為閃「車門突開」摔傷...警方暖心協助 她親送感謝信

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導

一名從大陸福州來金門自由行的張姓女遊客，前天騎乘租賃的微型電動二輪車，沿金湖鎮復興路往山外車站方向行駛。行經中華電信門前時，路邊一輛臨停車輛的乘客突然開啟車門，張女閃避不及，直接碰撞倒地，警方獲報立即到場協處，讓張女覺得超親切溫暖，昨天她要返回大陸，還特別寫感謝信向警方致意，表達感謝。

金湖分局警備隊警員李明都等人獲報後，立即趕赴現場處理事故，到場後張姓女子雖表示僅微電車因碰撞倒地，身上並未受傷，但警員李明都見張姓女子手肘有擦挫傷且輕微出血，隨即連繫救護車到場救護替其包紮傷口並迅速排除事故，使道路恢復順暢，保障現場人員安全。

張姓女子向警方表示，自大陸福州經廈門來金旅遊，雖不幸發生交通事故，但對金湖分局員警處理事故的專業與效率誠摯感謝，尤其是警員李明都於處理事故時，為避免其看不懂繁體字，細心地一字一句不厭其煩地為其解說台灣法律的相關權益事項等，使身處異鄉的她，感受到家人般的溫暖與安心。

張姓女子昨日下午啟程返回廈門前，她還特地前往金湖分局親自遞交感謝信，對警方的專業、貼心與效率表達由衷謝意。

警方也提醒，汽車駕駛人臨停或停車時，若未注意開關車門而導致事故，將依道路交通管理處罰條例第56-1條規定，處以新台幣2400元以上、4800元以下罰鍰。

一名從福州來金門自由行的張姓女遊客前天騎乘租賃的微型電動二輪車遇到「開門殺」，張女閃避不及，直接碰撞倒地，警方獲報立即到場協處，讓張女覺得超親切溫暖，昨天她要返回大陸，還特別寫感謝信向警方致意，表達感謝。圖／警方提供
一名從福州來金門自由行的張姓女遊客前天騎乘租賃的微型電動二輪車遇到「開門殺」，張女閃避不及，直接碰撞倒地，警方獲報立即到場協處，讓張女覺得超親切溫暖，昨天她要返回大陸，還特別寫感謝信向警方致意，表達感謝。圖／警方提供
一名從福州來金門自由行的張姓女遊客前天騎乘租賃的微型電動二輪車遇到「開門殺」，張女閃避不及，直接碰撞倒地，警方獲報立即到場協處，讓張女覺得超親切溫暖。圖／警方提供
一名從福州來金門自由行的張姓女遊客前天騎乘租賃的微型電動二輪車遇到「開門殺」，張女閃避不及，直接碰撞倒地，警方獲報立即到場協處，讓張女覺得超親切溫暖。圖／警方提供

交通事故 金門

