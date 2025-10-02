快訊

遊蕩男凌晨新埔鎮超商持菜刀砍人 警逮捕嫌犯送辦

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導

受傷的女子為輕傷，也緊急送往竹北東元醫院治療，詳細事發原因正在調查中。圖／消防局提供
受傷的女子為輕傷,也緊急送往竹北東元醫院治療,詳細事發原因正在調查中。圖／消防局提供
新竹縣新埔鎮田心路一間超商今天凌晨3時56分發生持刀攻擊事件。一名中年男子持刀攻擊另一名女子的背部和手臂，警方接獲報案後迅速到場，當場將嫌犯逮捕。受傷男子為輕傷，已送往醫院接受治療，目前狀況穩定，事發原因正在調查中。

據悉，這兩人常在超商遊蕩，居無定所，雙方彼此認識，有時會在超商內休息，附近居民曾看過他們吵架，昨天凌晨3點左右，一名男子手持菜刀，砍傷另一名女子的背部和手臂，警方到場後，將砍人的男子逮捕，而受傷的女子為輕傷，也緊急送往竹北東元醫院治療。詳細事發原因正在調查中，將依殺人未遂罪嫌移送法辦。

新竹縣消防局表示，今天凌晨接獲警方轉報，新埔鎮田新路一帶發生女子受傷案件，疑似遭人持械攻擊。消防局立即派遣新埔分隊救護車趕赴現場，進行急救處置。救護人員抵達後，發現一名女性傷者，身上有明顯外傷。現場第一時間協助清洗傷口並進行包紮止血，隨即將傷者送往竹北東元醫院，持續接受進一步治療。警方已介入調查傷者受傷原因及相關案情，後續將由司法單位釐清。



