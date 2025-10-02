出校門50公尺 暨南大學生機車雙載自撞1死1傷

暨南大學印尼籍王姓男學生昨天騎機車載廖姓男學生，在校門外約50公尺處下坡路段失控自撞，造成王男死亡、廖男受傷，校方今天表示，將儘快協助王男家屬來台灣處理相關事宜。

國立暨南國際大學機車專用道昨天發生1死1傷機車事故，20歲王姓印尼籍男僑生昨天中午騎機車載同學，在校區警衛室外不遠處下坡路段不明原因自撞，王男胸部有穿刺傷，當場呈OHCA（到院前心肺功能停止）狀態，送醫搶救不治、後座廖姓男學生受傷無生命危險。

暨南大學表示，事故地點出校門口約50公尺，騎士為王姓印尼籍大三學生，已聯繫印尼家屬，將透過中華民國僑務委員會協助家屬儘快來台灣處理相關事宜，同時啟動學生平安保險理賠，也會提供受傷廖男心理輔導及支持，同時呼籲師生行車注意安全、減速慢行。