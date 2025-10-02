快訊

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

來台自由行的韓國旅客崔姓男子日前夜遊寧夏夜市驚覺手機不翼而飛，心急如焚地走入台北市大同分局建成派出所求助，派出所警員劉佑愷雖然語言不通，但是利用翻譯軟體交談，猜想可能是調在計程車上，靠著崔男顯眼的「粉紅色褲子」成功找回他手機，崔男又驚又喜，直呼「警察歐爸讚！」

大同警方指出，日前凌晨時分，24歲的崔男與友人剛在寧夏夜市品嚐完「雞排加珍奶」的經典組合，準備返回飯店時，發現手機遺失，由於手機內存放旅程資訊、聯絡方式與照片，他焦急萬分，立刻趕往派出所求助。

儘管語言不通，劉員仍耐心以翻譯APP輔助溝通，一步步詢問崔男的行程後，推測手機極可能遺落在搭乘的計程車上，劉員憑著「偵辦刑案」般的態度，調閱沿線監視器，鎖定崔男醒目、極高辨識度的粉紅色褲子，順利查出計程車並聯繫上司機。

經員警與計程車司機聯繫，司機果然在車內後座腳踏墊下發現手機，隨即熱心驅車送回派出所，崔男拿回手機那刻，滿臉激動連聲道謝，不斷稱讚「台灣警察歐爸」的熱心與效率。

大同警方呼籲，民眾搭乘計程車或大眾運輸工具時，下車前務必再次確認隨身物品是否攜帶齊全；若發現遺失，應記下車牌號碼或車隊資訊，並立即向警方報案，增加失物尋回的機會。

建成派出所警員劉佑愷（左一）協助韓國籍旅客崔姓男子（右一）找回遺失的手機，事後合影留念。記者翁至成／翻攝
建成派出所警員劉佑愷（左一）協助韓國籍旅客崔姓男子（右一）找回遺失的手機，事後合影留念。記者翁至成／翻攝

計程車司機 粉紅色 手機

相關新聞

北市大樓今磁磚掉落...路人頭遭砸出血 警急拉封鎖線

台北市大同區今天早上發生外牆剝落意外，一處位於華陰街的大樓，外牆磁磚突然大片脫落，雖大部分碎塊被防護網攔下，仍有部分掉落...

北捷挨踢白髮婦再添黑歷史 22年前造謠台大教授性侵被判24次心理輔導

該起陳年舊案也意外讓「凡異計畫」再次曝光。曾婦過去於中研院任職時曾發起「凡異計畫」，於2003年要求台大數學系一名張姓教授加入，再數次於辦公室拜訪遭拒後，竟在數月至兩年內期間，多次發信給張姓教授及其母親要求見面，否則就將發現張姓教授疑似性侵姪女的郵件發給台大數學系多名同事。

陸客遊金門為閃「車門突開」摔傷...警方暖心協助 她親送感謝信

一名從大陸福州來金門自由行的張姓女遊客，前天騎乘租賃的微型電動二輪車，沿金湖鎮復興路往山外車站方向行駛。行經中華電信門前...

遊蕩男凌晨新埔鎮超商持菜刀砍人 警逮捕嫌犯送辦

新竹縣新埔鎮田心路一間超商今天凌晨3時56分發生持刀攻擊事件。一名中年男子持刀攻擊另一名女子的背部和手臂，警方接獲報案後迅速到場，當場將嫌犯逮捕。受傷男子為輕傷，已送往醫院接受治療，目前狀況穩定，事發原因正在調查中。

韓籍遊客手機掉計程車 大同警靠「粉色褲」調監視器迅速找回

來台自由行的韓國旅客崔姓男子日前夜遊寧夏夜市驚覺手機不翼而飛，心急如焚地走入台北市大同分局建成派出所求助，派出所警員劉佑...

影／屏東加油站員工赫見隔壁農機行竄黑煙 大火延燒3小時終撲滅

屏東縣屏東市民生路雍東加油站的員工今一早上班，7時許突然發現隔壁農機行後方倉庫竄黑煙，趕緊報案並通知老闆，消防員獲報抵達...

