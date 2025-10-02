聽新聞
韓籍遊客手機掉計程車 大同警靠「粉色褲」調監視器迅速找回
來台自由行的韓國旅客崔姓男子日前夜遊寧夏夜市驚覺手機不翼而飛，心急如焚地走入台北市大同分局建成派出所求助，派出所警員劉佑愷雖然語言不通，但是利用翻譯軟體交談，猜想可能是調在計程車上，靠著崔男顯眼的「粉紅色褲子」成功找回他手機，崔男又驚又喜，直呼「警察歐爸讚！」
大同警方指出，日前凌晨時分，24歲的崔男與友人剛在寧夏夜市品嚐完「雞排加珍奶」的經典組合，準備返回飯店時，發現手機遺失，由於手機內存放旅程資訊、聯絡方式與照片，他焦急萬分，立刻趕往派出所求助。
儘管語言不通，劉員仍耐心以翻譯APP輔助溝通，一步步詢問崔男的行程後，推測手機極可能遺落在搭乘的計程車上，劉員憑著「偵辦刑案」般的態度，調閱沿線監視器，鎖定崔男醒目、極高辨識度的粉紅色褲子，順利查出計程車並聯繫上司機。
經員警與計程車司機聯繫，司機果然在車內後座腳踏墊下發現手機，隨即熱心驅車送回派出所，崔男拿回手機那刻，滿臉激動連聲道謝，不斷稱讚「台灣警察歐爸」的熱心與效率。
大同警方呼籲，民眾搭乘計程車或大眾運輸工具時，下車前務必再次確認隨身物品是否攜帶齊全；若發現遺失，應記下車牌號碼或車隊資訊，並立即向警方報案，增加失物尋回的機會。
