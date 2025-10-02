屏東市民宅大火共4戶遭祝融 消防員3小時撲滅火勢
屏東市民生路一棟民宅今天早上發生大火，火勢共波及其他3戶民宅，由於正值上班時間，現場車人擁擠。屏東縣消防局獲報後出動並往滅火，歷經3小時終於撲滅火勢，目前仍在殘火處理中，所幸無人員傷亡，至於起火原因仍待火場鑑定。
消防局今日上午7時23分獲報，屏東市民生路一處住宅發生火警，共出動23車、54人、2無人機、1消防機器人前往救火。消防人員到達現場後發現3棟3樓鐵皮建築物已全面燃燒，立即布線搶救，9時36分控制火勢，10時43分撲滅火勢，目前殘火處理中。
據了解，起火民宅為一農藥行，因不明原因起火，火勢很快延燒到一旁3戶民宅。由於正值上班時間，現在人車擁擠，警方也封路搶救。因火警處旁邊就是加油站，警消人員不敢大意，所幸經搶救後於3小時撲滅火勢，起火原因仍待鑑定。
