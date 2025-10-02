快訊

影／屏東加油站員工赫見隔壁農機行竄黑煙 大火延燒3小時終撲滅

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

屏東縣屏東市民生路雍東加油站的員工今一早上班，7時許突然發現隔壁農機行後方倉庫竄黑煙，趕緊報案並通知老闆，消防員獲報抵達現場，火勢全面燃燒，延燒到兩旁自助餐店與藥局，緊鄰加油站，消防人員不敢大意，加強周邊防護，幸無人傷亡，火勢上午10時43分撲滅，殘火處理中。

該處是三層樓鐵皮屋加鋼構建築物，起火農機行後方倉庫呈現L型建築物，加油站員工早上6時半上班，7時許發現農機行後方倉庫突冒黑煙，趕緊報案，並通知老闆，員工也趕緊拿出滅火器。

屏東縣消防局獲報後派出屏東、屏二、麟洛、長治、萬丹、里港、內埔、鹽埔、潮州、第一大隊與特搜大隊，出動23車54人2無人機，初期指揮官由大隊長陳昆武擔任。

消防人員達現場，火勢全面燃燒，立即布線搶救，9時36分火勢控制，10時43分火勢撲滅，現殘火處理中。消防局第一大隊長陳昆武說，抵達現場時全面燃燒，現場火載量大，緊急加派人員與水庫車支援。

現場3棟3樓的鐵皮建築全面燃燒，其中農機行兩棟連在一起，農機行倉庫存放農機具、農機具的油料等，火勢一發不可收拾，竄出黑色濃煙，火勢延燒一旁自助餐店與另一旁藥局倉庫，由於自助餐旁就是加油站，藥局前面還有gogoro電動車的充電站，周邊都是危險易燃物品。

加油站也趕緊在卸油槽上放置防火毯，消防人員也加強靠近加油站這面的水線防護。

警方也在現場交通管制，所幸現場無人傷亡，事發時屋主剛好都不在家，回家時發現大火燃燒，相當擔憂。屏東市長周佳琪第一時間到場關心，並啟動關懷機制，現場提供緊急慰問金給受災戶急用，並協助安排好住宿，讓受災戶不用煩惱沒有地方暫住。

現場許多居民圍觀，由於發生時遇到上班上學尖峰時刻，一度造成周邊交通壅塞，警方在現場交通管制，請民眾經過時，注意周邊路況。

詳細起火原因仍待消防局火調科調查釐清。

屏東市民生路今上午發生火警，現場濃煙直竄天際，由於緊鄰加油站，消防人員不敢大意。記者劉星君／攝影
屏東市民生路今上午發生火警，現場濃煙直竄天際，由於緊鄰加油站，消防人員不敢大意。記者劉星君／攝影
屏東市民生路今上午發生火警，濃煙直竄天際，現場是3棟3層樓的鐵皮屋鋼構建築，出動怪手協助開挖避免悶燒。記者劉星君／翻攝
屏東市民生路今上午發生火警，濃煙直竄天際，現場是3棟3層樓的鐵皮屋鋼構建築，出動怪手協助開挖避免悶燒。記者劉星君／翻攝
屏東市民生路今上午發生火警，現場濃煙直竄天際，由於緊鄰加油站，消防人員不敢大意，警方也在現場交通管制。記者劉星君／攝影
屏東市民生路今上午發生火警，現場濃煙直竄天際，由於緊鄰加油站，消防人員不敢大意，警方也在現場交通管制。記者劉星君／攝影
屏東市民生路今上午發生火警，現場濃煙直竄天際，由於緊鄰加油站，消防人員不敢大意。記者劉星君／翻攝
屏東市民生路今上午發生火警，現場濃煙直竄天際，由於緊鄰加油站，消防人員不敢大意。記者劉星君／翻攝
屏東市民生路今上午發生火警，現場濃煙直竄天際，由於緊鄰加油站，消防人員不敢大意。記者劉星君／攝影
屏東市民生路今上午發生火警，現場濃煙直竄天際，由於緊鄰加油站，消防人員不敢大意。記者劉星君／攝影
屏東市民生路今上午發生火警，現場濃煙直竄天際，由於緊鄰加油站，消防人員不敢大意。記者劉星君／攝影
屏東市民生路今上午發生火警，現場濃煙直竄天際，由於緊鄰加油站，消防人員不敢大意。記者劉星君／攝影
屏東市民生路今上午發生火警，濃煙直竄天際，現場是3棟3層樓的鐵皮屋鋼構建築。記者劉星君／翻攝
屏東市民生路今上午發生火警，濃煙直竄天際，現場是3棟3層樓的鐵皮屋鋼構建築。記者劉星君／翻攝
屏東市民生路今上午發生火警，現場濃煙直竄天際，由於緊鄰加油站，消防人員不敢大意。記者劉星君／攝影
屏東市民生路今上午發生火警，現場濃煙直竄天際，由於緊鄰加油站，消防人員不敢大意。記者劉星君／攝影
屏東市長周佳琪（右一）今天上午獲悉發生火警後，第一時間趕到現場關心，好在屋內人員都平安，市公所第一時間啟動緊急關懷，先給受災戶慰問金，並協助安排住宿。記者劉星君／攝影
屏東市長周佳琪（右一）今天上午獲悉發生火警後，第一時間趕到現場關心，好在屋內人員都平安，市公所第一時間啟動緊急關懷，先給受災戶慰問金，並協助安排住宿。記者劉星君／攝影
屏東市民生路今上午發生火警，濃煙直竄天際，現場是3棟3層樓的鐵皮屋鋼構建築，火勢延燒到一旁藥局。記者劉星君／翻攝
屏東市民生路今上午發生火警，濃煙直竄天際，現場是3棟3層樓的鐵皮屋鋼構建築，火勢延燒到一旁藥局。記者劉星君／翻攝
屏東市民生路今上午發生火警，現場濃煙直竄天際，由於緊鄰加油站，消防人員不敢大意。記者劉星君／翻攝
屏東市民生路今上午發生火警，現場濃煙直竄天際，由於緊鄰加油站，消防人員不敢大意。記者劉星君／翻攝
屏東市民生路今上午發生火警，濃煙直竄天際，現場是3棟3層樓的鐵皮屋鋼構建築。記者劉星君／翻攝
屏東市民生路今上午發生火警，濃煙直竄天際，現場是3棟3層樓的鐵皮屋鋼構建築。記者劉星君／翻攝
屏東市民生路今天上午發生3棟3層樓的鐵皮屋火警，由於緊鄰加油站，消防人員不敢大意。記者劉星君／攝影
屏東市民生路今天上午發生3棟3層樓的鐵皮屋火警，由於緊鄰加油站，消防人員不敢大意。記者劉星君／攝影

屏東縣 加油站 火災

