桃園警局強化社會防衛韌性 精進民防緊急救護、假訊息辨識能力
為提升民防人員協勤技能及支援救災能力，桃園市警察局於今年9月25日、26日上午9時至下午17時，分別在龜山分局及桃園分局禮堂舉辦114年「緊急救護」、「高階幹部訓練」，透過多元化的專業訓練，進而成為政府救災體系有力的支援。
此次訓練課程內容豐富多元，包含「假訊息辨別及資訊安全」、「動員支援城鎮韌性演習機制」、「疏散避難執行規劃」及「緊急救護實作訓練」等重要課程，吸引眾多民防夥伴踴躍參與，警察局副局長鄭榮崑特別到場主持並致詞，感謝民防人員平時犧牲與家人相聚和休息時間，主動參與各項勤務安全維護工作。他強調，藉由每年持續辦理的各項訓練課程，不僅能提升協勤技巧，亦能凝聚民力任務隊向心力，進一步強化社會整體防衛韌性，確保社會能持續穩定運作。
「警力有限、民力無窮」，警察局表示，希望透過此次訓練，能夠持續提升民力夥伴在面對災害與突發狀況時的應變與處置能力，確保任務推動順利圓滿。
本文章來自《桃園電子報》。原文：桃園警局強化社會防衛韌性 精進民防緊急救護、假訊息辨識能力
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言