桃園警局強化社會防衛韌性 精進民防緊急救護、假訊息辨識能力

桃園市警察局分別在龜山分局及桃園分局禮堂舉辦114年「緊急救護」、「高階幹部訓練」。圖：警方提供

為提升民防人員協勤技能及支援救災能力，桃園市警察局於今年9月25日、26日上午9時至下午17時，分別在龜山分局及桃園分局禮堂舉辦114年「緊急救護」、「高階幹部訓練」，透過多元化的專業訓練，進而成為政府救災體系有力的支援。

藉由每年持續辦理的各項訓練課程，凝聚民力任務隊向心力，進一步強化社會整體防衛韌性。圖：警方提供

此次訓練課程內容豐富多元，包含「假訊息辨別及資訊安全」、「動員支援城鎮韌性演習機制」、「疏散避難執行規劃」及「緊急救護實作訓練」等重要課程，吸引眾多民防夥伴踴躍參與，警察局副局長鄭榮崑特別到場主持並致詞，感謝民防人員平時犧牲與家人相聚和休息時間，主動參與各項勤務安全維護工作。他強調，藉由每年持續辦理的各項訓練課程，不僅能提升協勤技巧，亦能凝聚民力任務隊向心力，進一步強化社會整體防衛韌性，確保社會能持續穩定運作。

「警力有限、民力無窮」，警察局表示，希望透過此次訓練，能夠持續提升民力夥伴在面對災害與突發狀況時的應變與處置能力，確保任務推動順利圓滿。

