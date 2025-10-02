取得屋主同意後，員警立即踹開大門進入屋內。圖：讀者提供

桃園市桃園區一名獨居的61歲施姓男子因與朋友失去聯繫多日，朋友擔心發生意外，昨(1)日上午10時許向桃園警分局報案，警方至施男住處查看，破門進去發現施男疑似疾病發作，倒臥在浴室內，意識不清，趕緊聯絡119將他送醫。目前施男在加護病房觀察中，所幸暫時沒有生命危險。

施男疑因疾病發作倒臥在浴室內意識不清，警方馬上通報救護人員到場協助送醫。圖：讀者提供

埔子派出所說明，昨日接獲接獲民眾報案，報案人稱自己是施男友人，與對方聯繫多日，都得不到回應，因施男獨居，擔心發生意外，所以報案請警方協助。

埔子派出所進一步提到，巡佐黃國樑及警員黃俊嘉立即前往施男慈文路的住處查看，靠近門口就聞到一股濃重的臭味。經警方敲門呼叫屋內均無人回應，員警立即查詢資料連絡屋主前來協助開門，但門由內側反鎖無法打開，經取得屋主同意，員警立即踹開大門進入屋內，發現施男疑因疾病發作倒臥在浴室內意識不清，馬上通報救護人員到場協助送醫，並聯絡家屬前往醫院照顧，目前施男沒有生命危險。

本文章來自《桃園電子報》。原文：桃園獨居男在家失去意識多日 朋友報警撿回一命