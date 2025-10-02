嘉義六腳民宅惡火…女兒帶母倉皇逃命 來不及救84歲父葬身火窟

嘉義縣六腳鄉蒜頭村今天清晨4時許發生住宅火警，一對8旬黃姓夫妻與59歲女兒同住，女兒聞到燒焦味驚醒，帶著母親逃到屋外，來不及救出父親，消防人員趕抵布水線搜救，在2樓發現84歲黃姓男子失去呼吸心跳，送醫不治，詳細起火原因仍待調查釐清。

據了解，火災住宅為3層樓RC建築，起火點疑似1樓神明廳，當下3人都在睡覺，59歲女兒聞到燒焦味率先驚醒，叫醒80歲母親，帶著她衝出屋外逃命；轉頭要再進屋內救父親時，因火勢猛烈受阻，高溫無法進門。消防人員布水線搜救，在2樓發現84歲黃姓男子。