影／神救援！港男手機遺落計程車超崩潰 烏日警10分鐘尋回趕上登機
台中市警局烏日分局烏日派出所警員蘇俊龍日前中午在高鐵站交通疏導時，見一名男子愁容滿面，經主動上前協助。
周男表示，下車時忘記手機還在車上，等他想起來，計程車已離開。手機裡不僅有重要公務資料，加上他要在下午4時前抵達桃園機場辦理登機手續，而友人手機又沒開通漫遊功能，求助無門，想到尋回手機如同大海撈針，急得像熱鍋上的螞蟻。
蘇俊龍先安撫周男緊張情緒，請他平穩心情查看有無乘車資訊，周男拿出計程車乘車證明，蘇俊龍除立刻透過車牌聯繫司機，並利用ＷiFi成功鎖定手機位置，顯示手機現在位置在高鐵台中站附近停車場內。
蘇俊龍經過一番聯繫，找到載周男的司機，司機查看後座，確認手機安然躺在車上，趕緊將手機送回高鐵台中站7號出口。從員警協助到手機失而復得，整個過程只花了短短10分鐘，讓周男與友人能及時趕上班機，順利返港。周男難掩喜悅表示，「警察的效率太讓人感動了！」
台中市警局烏日分局分局長劉雲鵬表示，員警熱心為民服務，讓外國遊客留下好的印象，也是另類國民外交典範。現代人「機不可失」，手機片刻不能離身，對手機依賴度極高，它不僅是通訊工具，更是錢包與生活紀錄本，一旦遺失，往往造成極大不便甚至財產損失。民眾搭乘大眾運輸工具時，務必隨時注意隨身物品，下車前再次檢查座位與包包是否有遺漏，以免徒增困擾。
