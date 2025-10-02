快訊

影／台南東區2男遭警噴灑辣椒水神情痛苦 分局：為制伏逃逸外勞

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

台南市東區近日有兩名男子遭員警噴灑辣椒水逮捕，民眾拍下兩人倒在地上神情痛楚的模樣，上傳至網路「社會事新聞影音」；警方指出，該案件為巡邏員警發現邊開車邊使用手機違規駕駛，盤查時確認乘客為逃逸外勞，因兩人拒絕配合，與員警拉扯，因此使用辣椒水。

台南市警第一分局說明，上月26日晚間6時許，莊敬派出所巡邏員警在東區中華東路一段上發現38歲越南籍陳姓男子邊開車邊講電話，上前要求攔查，在查證身分過程發現車上乘客46歲阮姓越南籍男子已逾期居留，要依入出國移民法帶回派出所，阮立即試圖逃逸。

在阮與員警拉扯過程，陳姓男子也上前協助，要讓阮離去，此時現場員警噴灑辣椒水將兩人制伏，並先將兩人送醫檢查；經確認兩人身體狀況後，均帶回派出所確認居留情況，因陳目前仍是合法居留，暫予管束後已讓人離去，阮則移送移民署專勤隊收容。

台南市東區近日有兩名男子遭員警噴灑辣椒水逮捕，民眾拍下兩人倒在地上神情痛楚的模樣，上傳至網路「社會事新聞影音」。圖／翻攝自社會事新聞影音
台南市東區近日有兩名男子遭員警噴灑辣椒水逮捕，民眾拍下兩人倒在地上神情痛楚的模樣，上傳至網路「社會事新聞影音」。圖／翻攝自社會事新聞影音
台南市東區近日有兩名男子遭員警噴灑辣椒水逮捕，民眾拍下兩人倒在地上神情痛楚的模樣，上傳至網路「社會事新聞影音」。圖／翻攝自社會事新聞影音
台南市東區近日有兩名男子遭員警噴灑辣椒水逮捕，民眾拍下兩人倒在地上神情痛楚的模樣，上傳至網路「社會事新聞影音」。圖／翻攝自社會事新聞影音

辣椒水 移民署 台南

