影／台南東區2男遭警噴灑辣椒水神情痛苦 分局：為制伏逃逸外勞

台南市東區近日有兩名男子遭員警噴灑辣椒水逮捕，民眾拍下兩人倒在地上神情痛楚的模樣，上傳至網路「社會事新聞影音」；警方指出，該案件為巡邏員警發現邊開車邊使用手機違規駕駛，盤查時確認乘客為逃逸外勞，因兩人拒絕配合，與員警拉扯，因此使用辣椒水。

台南市警第一分局說明，上月26日晚間6時許，莊敬派出所巡邏員警在東區中華東路一段上發現38歲越南籍陳姓男子邊開車邊講電話，上前要求攔查，在查證身分過程發現車上乘客46歲阮姓越南籍男子已逾期居留，要依入出國移民法帶回派出所，阮立即試圖逃逸。