桃園鬧區民宅驚傳火警 竟是飲水機無端起火

桃園市桃園區明德街某棟民宅今天上午驚傳火警，消防分隊大批人車據報趕往，火勢在報案後15分鐘後撲滅，起火燃燒的飲水機疑因短路釀禍，造成年輕女屋主預防性送醫，至於肇事原因仍待釐清。

119勤指中心今天上午8時8分據報，位於鬧區旁的明德街某處民宅發生火警，由於位處密集的住宅區，消防局不敢大意，立刻派出10輛消防車、1輛救護車共28名救難救護人員馳援。

消防人員據報於8時13分抵達，布水線搶救7分鐘後火勢獲得控制，並在8時23分完全撲滅，不過救難人員仍於現場進行殘火處理，直到8時35分才收隊。