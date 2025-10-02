醋勁大發？高雄女當街對情敵轎車噴漆 白車變「綠」了

高雄市前鎮區昨天有1名女子蹲坐學校旁，拿噴漆對路邊轎車噴上綠漆，學生放學發現，錄下影片，女子還要求學生刪除影片。女車主委託男友報警，發覺噴漆女疑似前女友，警方正通知女子到案說明。

昨天下午5時許，網傳的噴漆女在高雄市前鎮區崗山中街與福祥街口，坐在路旁對1輛白色轎車噴漆，白車右邊2扇車門和輪框都被噴綠。

不久旁邊學校放學，一群學生目睹女子將白車噴綠，有人拿手機錄影，女子發現有人錄影才罷手，並要求錄影的學生刪除影像，學生回答，「又沒拍到妳，又沒露臉，怎麼了嗎」，女子說了一句「你錄影沒關係啊」便轉頭離去。

直到昨晚7時30分許，1名張姓男子（36歲）向前鎮警分局報案，稱他女友黃姓女子（44歲）但的轎車遭噴漆，委託他提告；他根據影像，懷疑噴漆女是他的前女友許姓女子（46歲）。