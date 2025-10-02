快訊

北捷挨踢白髮婦再添黑歷史 22年前造謠台大教授性侵被判24次心理輔導

聯合新聞網／ 綜合報導

73歲曾姓婦人因竊盜罪遭判刑拘役55天未到案執行，在一間超商遭北市警方盤查逮捕。記者翁至成／翻攝
73歲曾姓婦人因竊盜罪遭判刑拘役55天未到案執行，在一間超商遭北市警方盤查逮捕。記者翁至成／翻攝

北捷運近日一起73歲曾姓白髮老婦與年輕男子的讓座紛爭受到社會關注，該名白髮婦事發後因被發現是竊盜通緝犯而遭逮捕。原來曾婦早在2000年起即因竊盜罪前科累累，而她過去在論壇mobile01發言的帳號曝光，還被起底22年前曾誹謗一名張姓教授性侵其姪女，大鬧國立台灣大學數學系。

該起陳年舊案也意外讓當年的「凡異計畫」再次躍上檯面。曾婦過去曾發起「凡異計畫」，於2003年要求台大數學系一名張姓教授加入，但數次拜訪辦公室遭拒後，兩年內多次發信給張姓教授及其母親要求見面，否則會將教授疑似性侵姪女的郵件發給台大數學系教職員，並要求教授須因計畫中止賠償她75萬元。

根據判決書顯示，曾婦在遭張姓教授拒絕合作「凡異計畫」後，以誹謗教授性侵姪女一事威脅「不見面就公開指控」，張姓教授不堪騷擾，辭去台大數學系教職，該起糾紛在經士林地院判決後，認定曾女加重誹謗罪、強制未遂罪成立，判處拘役90日，得易科罰金，緩刑2年，並須接受24次心理輔導。

曾婦在被判刑後，於2012年得知張姓教授因妻子罹癌死亡向醫師提告一事，在論壇mobile01上造謠張姓教授「收買檢察官、偽造判決」。但隨即遭到學界人士踢爆曾婦是有名的「會棍」，曾大鬧國際研討會，突然辱罵一名助理，聲量之大甚至驚動在場外籍學者，最終警方強勢將其架離。

曾婦2012年在論壇上再次提及張姓教授，造謠張教授「收買檢察官、偽造判決」。擷自論壇mobile01
曾婦2012年在論壇上再次提及張姓教授，造謠張教授「收買檢察官、偽造判決」。擷自論壇mobile01

北捷 讓座 竊盜 台大

