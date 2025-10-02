快訊

常吃拉麵恐增早逝風險 研究揭每周吃3次就可能危害健康

U18小將曝奪季軍雪恥內幕 遭南韓球員當面嘲諷「台灣最弱一屆」

教學／想和小時候的自己合照？Gemini幫你搞定 4大關鍵指令一次看

龜山8旬婦飯後散步竟失蹤 老伴急報警尋人

桃園電子報／ 桃園電子報

S 398712835
龜山警分局成功在萬壽路二段一處巷弄橋下找到婦人，所幸她平安無恙。圖：讀者提供

桃園市龜山區一名81歲李姓婦人昨(1)日晚間18時許飯後外出散步，隨後竟然失聯，由於婦人患有失智症，其丈夫86歲謝姓老翁非常緊張，趕緊向龜山警分局報案，經警方調閱監視器積極協尋，成功在萬壽路二段一處巷弄橋下找到婦人，所幸她平安無恙，老翁非常感謝警方的協助。

S 398712836
夫妻兩人在派出所團聚顯示鶼鰈情深，向員警道謝後相互扶持返家休息。圖：讀者提供

大林派出所表示，昨晚老翁著急地跑來報案，稱其妻子年事已高且患有失智症，於山鶯路自宅外出散步後失蹤不知去向，家屬十分憂慮其人身安危，請求警方協助搜尋；員警立即協助沿線調閱監視器，並派遣線上巡邏網警員張維倫、警員李哲宇，至老婦身影最後出現位置附近搜尋，成功於橋下尋獲婦人。警方現場確認她身體無恙後，將其載返派出所休息，遞上茶水暖身，並且通知老翁趕到派出所。夫妻兩人在派出所團聚顯示鶼鰈情深，向員警道謝後相互扶持返家休息。

大林派出所長楊大廣表示，家中如果有容易走去的親人，務必在外出時有人陪伴，避免發生意外。

※ 有失能失智照顧需要，請撥打1966長照服務專線

 

 

 

本文章來自《桃園電子報》。原文：龜山8旬婦飯後散步竟失蹤 老伴急報警尋人

延伸閱讀：

  1. 6/30起未禮讓行人最重罰3.6萬 蘆竹警：導正用路人違規行為
  2. 桃園今年預計再執行47處「開瓶計畫」 改善瓶頸路段

失智症 失蹤

延伸閱讀

抗失智秘訣大公開！專家分享「零成本」生活習慣 增強大腦韌性

威而鋼不只「壯小頭」還能降低69％失智症風險 醫：先注意1事

龜山警前進運輸公司宣導 強化大型車駕駛交安觀念

女子私自離院迷途 家人與龜山警攜手及時找回

相關新聞

影／屏東凌晨竊賊偷開拖板車失控撞民宅 鄰居被嚇醒見滿地狼藉

屏東市歸仁路今天凌晨2時許發生一起拖板車衝撞民宅事故，拖板車疑似遭人偷走後肇事，在歸仁路上一處彎道開始連續撞擊好幾棟民宅...

桃園鬧區民宅驚傳火警 竟是飲水機無端起火

桃園市桃園區明德街某棟民宅今天上午驚傳火警，消防分隊大批人車據報趕往，火勢在報案後15分鐘後撲滅，起火燃燒的飲水機疑因短...

醋勁大發？高雄女當街對情敵轎車噴漆 白車變「綠」了

高雄市前鎮區昨天有1名女子蹲坐學校旁，拿噴漆對路邊轎車噴上綠漆，學生放學發現，錄下影片，女子還要求學生刪除影片。女車主委...

台中1死1傷車禍見證溫暖人心 路過救護員、他轄警和熱心民眾全幫忙

台中市東勢區昨天一場車禍，開車路過的救護員、他轄警察和熱心民眾全下車幫忙，救護員發揮所學，員警和民眾協助抬人跨過護欄，員...

七旬婦驚報機車失竊 警方20分鐘找到…她恍然「歹勢啦」

台中市76歲李姓婦人日前急忙跑進清水分局明秀派出所報案，聲稱自己的機車遭竊，警方火速調閱監視器追查，豈料20分鐘後真相大...

影／屏東市民生路加油站附近驚傳住宅火警 濃煙直竄天際

今天上午7時屏東市許民生路上發生住宅火警，現場靠近加油站，又遇到上班的尖峰時刻，現場交通一度壅塞。消防局獲報後派人前往搶...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。