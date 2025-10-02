龜山警分局成功在萬壽路二段一處巷弄橋下找到婦人，所幸她平安無恙。圖：讀者提供

桃園市龜山區一名81歲李姓婦人昨(1)日晚間18時許飯後外出散步，隨後竟然失聯，由於婦人患有失智症，其丈夫86歲謝姓老翁非常緊張，趕緊向龜山警分局報案，經警方調閱監視器積極協尋，成功在萬壽路二段一處巷弄橋下找到婦人，所幸她平安無恙，老翁非常感謝警方的協助。

夫妻兩人在派出所團聚顯示鶼鰈情深，向員警道謝後相互扶持返家休息。圖：讀者提供

大林派出所表示，昨晚老翁著急地跑來報案，稱其妻子年事已高且患有失智症，於山鶯路自宅外出散步後失蹤不知去向，家屬十分憂慮其人身安危，請求警方協助搜尋；員警立即協助沿線調閱監視器，並派遣線上巡邏網警員張維倫、警員李哲宇，至老婦身影最後出現位置附近搜尋，成功於橋下尋獲婦人。警方現場確認她身體無恙後，將其載返派出所休息，遞上茶水暖身，並且通知老翁趕到派出所。夫妻兩人在派出所團聚顯示鶼鰈情深，向員警道謝後相互扶持返家休息。

大林派出所長楊大廣表示，家中如果有容易走去的親人，務必在外出時有人陪伴，避免發生意外。

※ 有失能失智照顧需要，請撥打1966長照服務專線

本文章來自《桃園電子報》。原文：龜山8旬婦飯後散步竟失蹤 老伴急報警尋人