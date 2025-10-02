台中1死1傷車禍見證溫暖人心 路過救護員、他轄警和熱心民眾全幫忙

台中市東勢區昨天一場車禍，開車路過的救護員、他轄警察和熱心民眾全下車幫忙，救護員發揮所學，員警和民眾協助抬人跨過護欄，員警也指揮交通，車禍現場見證人情溫暖，目擊民眾說很感動。

東勢警分局表示，昨天中午12點多，發生在東勢區東關路四段台8線14.5公里處車禍，44歲楊姓男子騎機車載32歲李女沿東關路四段由東勢往和平方向行駛，行經事故地點時，不明原因撞擊安全方向導引標誌牌，隨後人車倒地滑行。

楊男經119救護車送往東勢農民醫院，經急救不治死亡； 同車32歲李姓女乘客送醫急救，手腳擦挫傷，意識清楚。

車禍發生時，後方有轎車駕駛看到騎士自撞，人噴飛消失後，多位駕駛停車查看，光田醫院向上院區緊急救護組救護員林俊良開車經過，看到前方車禍下車急救，先打119，接著評估患者狀況並做CPR（心肺復甦術），再等消防隊救護車到場。

車禍地點離和平警分局約200公尺，和平派出所副所長張芳林等人跨轄支援疏導警戒，熱心民眾也停車幫忙，眾人找到自撞護欄的騎士，噴飛到護欄外草叢，再與消防隊救護員合力抬他到道路，送上救護車。