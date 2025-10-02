聽新聞
0:00 / 0:00
影／屏東凌晨竊賊偷開拖板車失控撞民宅 鄰居被嚇醒見滿地狼藉
事故地點靠近歸來車站的彎道處，附近民眾在睡夢中聽見一聲巨大的撞擊聲，被驚醒後連忙跑出來出門查看，發現一輛拖板車衝撞店面與民宅，沿途波及停放在路邊的車輛，現場一片狼藉。
經統計，大概有3到5家店面與民宅受到波擊，另外也有2輛汽車被撞。受創最嚴重的的民宅門口鋼棚整片倒塌，停放的轎車也受損嚴重，現場滿地車體零件與玻璃碎片，拖板車頭也變形，沿途路面可見各種碎片。
有民眾表示，拖板車疑似被人偷走，車速過快才會釀禍。當時有看見員警到場後將人壓制在地後帶走，所幸事故發生在凌晨時段不是白天，否則該路段平時人車頻繁，恐將釀成更嚴重後果。
據了解，肇事者為57歲施姓男子，拖板車為他偷竊駕駛，警方到場時，他仍在駕駛座中，並未受傷，酒測值為0，現場也無人傷亡。警方雖將他帶回問訊，但他精神狀況不好，仍未回答作案動機及事故過程，目前仍在偵訊中。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言