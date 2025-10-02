影／屏東凌晨竊賊偷開拖板車失控撞民宅 鄰居被嚇醒見滿地狼藉

快訊

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導

屏東市歸仁路今天凌晨2時許發生一起拖板車衝撞民宅事故，拖板車疑似遭人偷走後肇事，在歸仁路上一處彎道開始連續撞擊好幾棟民宅及店面，連路邊的車輛、電線桿與路燈都遭殃，所幸無人傷亡，肇事的57歲施姓駕駛被警方帶回派出所問訊。

事故地點靠近歸來車站的彎道處，附近民眾在睡夢中聽見一聲巨大的撞擊聲，被驚醒後連忙跑出來出門查看，發現一輛拖板車衝撞店面與民宅，沿途波及停放在路邊的車輛，現場一片狼藉。

經統計，大概有3到5家店面與民宅受到波擊，另外也有2輛汽車被撞。受創最嚴重的的民宅門口鋼棚整片倒塌，停放的轎車也受損嚴重，現場滿地車體零件與玻璃碎片，拖板車頭也變形，沿途路面可見各種碎片。

有民眾表示，拖板車疑似被人偷走，車速過快才會釀禍。當時有看見員警到場後將人壓制在地後帶走，所幸事故發生在凌晨時段不是白天，否則該路段平時人車頻繁，恐將釀成更嚴重後果。

據了解，肇事者為57歲施姓男子，拖板車為他偷竊駕駛，警方到場時，他仍在駕駛座中，並未受傷，酒測值為0，現場也無人傷亡。警方雖將他帶回問訊，但他精神狀況不好，仍未回答作案動機及事故過程，目前仍在偵訊中。

屏東市歸仁路今天凌晨2時許發生一起拖板車衝撞民宅事故，拖板車疑似遭人偷走後肇事，連續撞擊好幾棟民宅及店面。圖／屏東小鎮資訊提供
屏東市歸仁路今天凌晨2時許發生一起拖板車衝撞民宅事故，拖板車疑似遭人偷走後肇事，連續撞擊好幾棟民宅及店面。圖／屏東小鎮資訊提供
屏東市歸仁路今天凌晨2時許發生一起拖板車衝撞民宅事故，拖板車疑似遭人偷走後肇事，連續撞擊好幾棟民宅及店面。圖／屏東小鎮資訊提供
屏東市歸仁路今天凌晨2時許發生一起拖板車衝撞民宅事故，拖板車疑似遭人偷走後肇事，連續撞擊好幾棟民宅及店面。圖／屏東小鎮資訊提供
屏東市歸仁路今天凌晨2時許發生一起拖板車衝撞民宅事故，拖板車疑似遭人偷走後肇事，連續撞擊好幾棟民宅及店面。圖／屏東小鎮資訊提供
屏東市歸仁路今天凌晨2時許發生一起拖板車衝撞民宅事故，拖板車疑似遭人偷走後肇事，連續撞擊好幾棟民宅及店面。圖／屏東小鎮資訊提供

