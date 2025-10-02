七旬婦驚報機車失竊 警方20分鐘找到…她恍然「歹勢啦」

台中市76歲李姓婦人日前急忙跑進清水分局明秀派出所報案，聲稱自己的機車遭竊，警方火速調閱監視器追查，豈料20分鐘後真相大白，原來機車就停在超市對面，是婦人自己記錯了停車位置。

警方表示，昨天上午10時許，李婦神色慌張地向警方求助，表示自己到沙鹿區鎮南路一家生鮮超市買泡麵，但停在超市前的機車卻不翼而飛。她心急如焚地說，「那部機車我騎了10多年，是我老公買給我的⋯⋯」，員警立即趕赴現場，調閱周邊監視器畫面並展開地毯式搜索。

李婦丈夫聞訊也趕到派出所，夫妻倆焦急等待警方消息，所幸約20分鐘後，警方就在超市的對面找到了機車；當李婦看見機車手把上還掛著買來的青菜和豬肉時，才恍然大悟，不好意思地說，「大人啊，歹勢啦，我忘了我停在這裡。」