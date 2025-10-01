聽新聞
0:00 / 0:00

涉3度餵老鼠藥 她聲請受害澳洲男作證

聯合報／ 記者王聖藜／台北報導

澳洲來台交換生艾力克斯（Alex）二○二三年三度誤食老鼠藥險喪命，檢警查出同居女子楊錦屏涉為阻止艾返澳對艾下毒，依殺人未遂罪起訴；台北地方法院昨開庭，楊女作無罪答辯，聲請傳喚艾力克斯來台作證。

合議庭昨傳喚艾力克斯住院時血液科高姓主治醫師作證，高稱老鼠藥配方「華法林」中毒有二種毒性作用，一種產生嘔吐、惡心、脫水，另一種影響凝血功能，但不會有急性症狀。

高證稱，艾施打K1後返家休養又再嘔吐，研判他再次服用含「華法林」成分飲食；第二次住院治療，二○二三年四月他巡房時，艾力克斯說他恢復得非常好，已不再感到病症，但返家後再次出現同樣中毒反應。

楊錦屏律師說，高證詞與另一名周姓醫師鑑定意見不一樣，希望法院再次函詢確認症狀與起因，也聲請傳喚艾力克斯來台或遠端視訊作證，檢察官則認為作證效果不理想，法官評議中。

檢方調查，楊錦屏二○二二年喪偶，在臉書認識補習班教課的艾力克斯，對艾有好感，讓艾住進租屋處；二○二三年三月，艾決定提前返回澳洲，楊女涉將含「華法林」成分液態老鼠藥摻入葡萄汁，艾喝了後惡心嘔吐，住院治療。

艾的父親有醫師資格，來台照護兒子，楊女得知他決定讓兒子回國，第二次將老鼠藥摻入艾飲食，艾一度病危，送醫救回。二○二三年四月艾力克斯母親也抵台，安排兒子回國，楊女涉第三度下毒，艾病情再惡化。

交換生 澳洲 老鼠藥 北院

延伸閱讀

三餵老鼠藥「留人」涉殺人未遂不認罪 她聲請澳洲男來台作證

河南化工廠爆氣體中毒5死 明星產品牛磺酸銷往海外多國

NBA／勇士續留前袋棍球巨星！ 簽澳洲新秀+3名球員 　

樂迦 奪澳洲CDMO大單

相關新聞

爭捷運優先席遭踹婦 竊盜通緝繳罰金獲釋

7旬曾姓婦人日前在台北捷運因優先席問題，與一男子爆發衝突，遭男子一腳踹跌座位上，引發熱議；北市警大同分局查出她因竊盜案未...

涉3度餵老鼠藥 她聲請受害澳洲男作證

澳洲來台交換生艾力克斯（Alex）二○二三年三度誤食老鼠藥險喪命，檢警查出同居女子楊錦屏涉為阻止艾返澳對艾下毒，依殺人未...

台中八旬婦北區橫越道路 貨車煞不及撞上釀一命危

台中市八旬徐姓婦人在今晚6時許行經北區民權路時橫越道路，當時由賴姓男子駕駛的貨車閃避不及撞上，救護車到場時，婦人已無生命...

台積電嘉義先進封裝工地再傳意外！公司完整說明來了

台積電（2330）嘉義先進封裝廠區工地1日再度傳出意外工安事件並已停工引發關注，對此台積電今日晚間回應本報記者提問完整說...

台中北區民權路車禍 八旬婦被車撞顱內出血送醫

台中市北區民權路在今晚6時許，發生一起汽車與八旬婦人碰撞的交通事故，救護車到場時，婦人已無生命跡象，緊急送往中國醫藥大學...

破獲跨國竊盜集團 新北瑞芳警維護觀光治安獲地方肯定

新北市警察局瑞芳分局展現專業偵查能量，成功破獲於九份老街行竊的跨國竊盜集團，維護觀光治安，獲得地方一致肯定。今(1)日瑞芳區里長聯誼會長黃茂峻、瑞芳地區農會理事長林光明、民防大隊副大隊長王玉照等人，特別前往瑞芳分局，代表地方各界頒發獎勵金予有功人員，以實際行動表達感謝與支持。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。