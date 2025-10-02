聽新聞
爭捷運優先席遭踹婦 竊盜通緝繳罰金獲釋

聯合報／ 記者翁至成邱書昱／台北報導

7旬曾姓婦人日前在台北捷運因優先席問題，與一男子爆發衝突，遭男子一腳踹跌座位上，引發熱議；北市警大同分局查出她因竊盜案未執行遭士林地檢署通緝，昨天解送歸案；曾婦繳清剩餘刑期換算的1萬5千元罰金，另繳回犯罪所得472元，立即獲釋。

據了解，曾婦住在大同區、未婚，與胞弟同住，曾任職出版社，有多項竊盜與侵占前科，多半是順手牽羊，偶爾曾至派出所無故咆哮，當地警方皆熟悉。

曾婦上月29日搭淡水信義線回家時，車廂仍有空位，疑執意要坐優先席，先持手提袋攻擊坐在該處的長髮男子，曾婦第二度揮打後，男子怒抬腿狠踹，導致曾婦被踹飛到對面座椅，她驚呼「原來他是男的」、「我要報警」。

大同警方昨發現曾婦9月30日因竊盜案未到案執行拘役55日，遭士林地檢署通緝，在延平北路2段超商發現曾婦。確認曾婦已服刑40日，尚餘15日得易科罰金，曾婦繳納1萬5千元罰金，並繳回犯罪所得472元，隨即獲釋。

根據判決資料，曾婦早年便有竊盜紀錄，2000年起陸續因偷取民眾腳踏車、食物等多次遭判刑。台北捷運警察隊表示，會將全案依違反社維法移送裁罰，也調閱踹人的乘客紀錄，通知雙方到案說明。

北捷警呼籲，車廂優先席依法設立，並增設「身體不適」圖示，凡有需求的乘客皆可優先使用。

優先席 淡水信義線

