台中八旬婦北區橫越道路 貨車煞不及撞上釀一命危
台中市八旬徐姓婦人在今晚6時許行經北區民權路時橫越道路，當時由賴姓男子駕駛的貨車閃避不及撞上，救護車到場時，婦人已無生命跡象，送醫急救後恢復心跳，仍有生命危險，詳細案發原因，待後續釐清。
第二警分局在今晚6時許獲報，在北區民權路321號前發生一起交通事故，經查，案發時徐姓婦人（86歲）從英才公園方向橫越民權路，賴姓男子（55歲）開貨車沿民權路由東往西方向行駛。
賴男貨車行經內側車道時，與橫越馬路的徐婦發生碰撞，造成婦人重傷倒地，徐婦目前仍在醫院急救，尚未脫險。
警方依法對賴男施以酒測，並無酒駕情形，後續肇事責任仍待進一步釐清。
第二警分局長鍾承志呼籲，無論駕駛或行人都應隨時保持警覺，駕駛行經行人易穿越路段應減速慢行、注意周遭動態；行人也應遵守交通規則、避免低頭滑手機或任意穿越，唯有雙方共同遵守交通安全，才能讓每一次出門都能「平安回家」。
