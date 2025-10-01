苗栗南庄山區火警...消防員佈建逾70條水帶滅火 鄉親讚：頭文字D真實版

快訊

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導

苗栗縣南庄鄉昨晚發生住宅火警，現場地處山區，周邊水源極度缺乏，距火場最近的消防栓遠達1.4公里，火勢一度猛烈，情況危急。在山區佈了70多條水帶，深夜近11點成功撲滅火勢，今天凌晨2點殘火處理結束，救援人員才返隊，幸好無人員傷亡。

苗栗縣消防局指出，昨晚8時21分獲報， 災害現場位於田美村往「慢生活露營區」的山路上，離消防栓足足有1.4公里，高低落差近120公尺，大型消防車無法進入，消防人員必須部署超過70條水帶供水，中間還藉約10輛消防車中繼加壓，才能確保火場水線不中斷；昨晚消防車分別使用兩處水源，一處遠在山下的消防栓，另外抽取半山腰的天然水源。

「這場火警對消防救難人員而言，分秒必爭！」消防局表示，火場為兩層樓鐵皮屋，二樓竄出大量明火，南庄分隊長徐智勇第一時間擔任初期指揮官，帶領隊員攻入火場。 

火警發生在夜間，山區道路狹窄且無路燈，消防車在漆黑山路中急速爬坡與轉彎，駕駛人員的臨場反應與車輛操控能力的嚴峻考驗，現場有民眾直呼「好像在看電影頭文字D」，消防車一輛輛像是動漫主角座駕般衝上山路。

消防局長匡夢麟到場坐鎮，要求同仁注意救災安全。他強調，南庄山區水源不足，能靠團隊協力與臨場應變順利撲滅火勢，展現消防弟兄專業與毅力，值得嘉許。

苗栗縣南庄鄉田美村往「慢生活露營區」的鐵皮屋昨晚發生火警，消防局動員人車布建逾70條水帶，10輛消防車接力加壓供水，成功撲滅火勢。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣南庄鄉田美村往「慢生活露營區」的鐵皮屋昨晚發生火警，消防局動員人車布建逾70條水帶，10輛消防車接力加壓供水，成功撲滅火勢。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣南庄鄉田美村往「慢生活露營區」的鐵皮屋昨晚發生火警，消防局動員人車布建逾70條水帶，10輛消防車接力加壓供水，成功撲滅火勢。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣南庄鄉田美村往「慢生活露營區」的鐵皮屋昨晚發生火警，消防局動員人車布建逾70條水帶，10輛消防車接力加壓供水，成功撲滅火勢。圖／苗栗縣政府提供

南庄 苗栗縣

