破獲跨國竊盜集團 新北瑞芳警維護觀光治安獲地方肯定

觀天下／ 記者陳郁薇／瑞芳報導

瑞芳分局將持續加強各項治安工作，透過警民合作，攜手營造「觀光安全、民眾安心」的優質環境。 圖／觀天下有線電視提供
新北市警察局瑞芳分局展現專業偵查能量，成功破獲於九份老街行竊的跨國竊盜集團，維護觀光治安，獲得地方一致肯定。今(1)日瑞芳區里長聯誼會長黃茂峻、瑞芳地區農會理事長林光明、民防大隊副大隊長王玉照等人，特別前往瑞芳分局，代表地方各界頒發獎勵金予有功人員，以實際行動表達感謝與支持。

瑞芳九份是國際知名觀光景點，吸引大量國內外遊客，警方為守護遊客財物安全，平日即嚴密規劃勤務並加強查緝。日前專案小組鍥而不捨，成功將跨國竊盜集團繩之以法，不僅展現警方的決心與行動力，更有效阻絕國際犯罪分子在地橫行。

瑞芳區里長聯誼會長黃茂峻表示，瑞芳分局的團隊精神與行動效率，讓地方民眾倍感驕傲，這不僅是守護一方治安，更是維護台灣在國際上的觀光形象。

農會理事長林光明也指出，警方能在最短時間內破案，展現專業與韌性，值得地方各界支持與肯定。

民防大隊副大隊長王玉照強調，警民一體、相互合作，才能凝聚更大力量，共同建構安全、安心的生活環境。另外民防第一中隊中隊長李賜邦因公務無法前來，他請黃會長轉達他的感謝之意。此次頒發獎勵金，不僅是對有功員警的鼓勵，更象徵著社會各界對警察最堅定的支持。

瑞芳分局表示，感謝地方人士的關懷與支持，未來將持續加強各項治安工作，透過警民合作，攜手營造「觀光安全、民眾安心」的優質環境，讓瑞芳成為國內外遊客最放心的觀光地區。

