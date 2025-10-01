聽新聞
0:00 / 0:00
台積電嘉義廠工地又傳意外 工人遭2萬伏特高壓電擊送醫
台積電嘉義封裝廠工地意外頻傳，5月迄今發生6起工安意外，造成2人喪命，今天又傳出有工人遭2萬伏特高壓電擊，手臂、腰部大面積燒傷，緊急送至嘉義長庚醫院救治，在燒燙傷中心水療，詳細事發狀況及責任歸屬仍待釐清，勞檢單位也將進行調查。
據了解，受傷的男性外包工人年約40歲，今天上午在廠區施工時，不明原因遭2萬伏特高壓電擊，右手臂、右腰都有大面積燒傷，由救護車緊急送往嘉義長庚醫院救治，正在燒燙傷中心進行水療，目前生命跡象逐漸穩定，詳細意外發生原因，仍有待進一步釐清。
台積電先進封裝廠今年工安頻傳，曾有工人從4樓高鷹架墜落重傷，還有工人遭吊掛變電箱砸中死亡，經歷停工及丹娜絲颱風肆虐後，廠區在7月復工，又傳出工人遭機電用冰水管砸中喪命，還有因堆高機撞擊高空作業車，工人自高處摔落骨折，以及工作分配不均發生鬥毆，有工人被角鐵打中頭部送醫等意外。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言