台積電嘉義廠工地又傳意外 工人遭2萬伏特高壓電擊送醫

台積電嘉義封裝廠工地意外頻傳，5月迄今發生6起工安意外，造成2人喪命，今天又傳出有工人遭2萬伏特高壓電擊，手臂、腰部大面積燒傷，緊急送至嘉義長庚醫院救治，在燒燙傷中心水療，詳細事發狀況及責任歸屬仍待釐清，勞檢單位也將進行調查。

據了解，受傷的男性外包工人年約40歲，今天上午在廠區施工時，不明原因遭2萬伏特高壓電擊，右手臂、右腰都有大面積燒傷，由救護車緊急送往嘉義長庚醫院救治，正在燒燙傷中心進行水療，目前生命跡象逐漸穩定，詳細意外發生原因，仍有待進一步釐清。

台積電先進封裝廠今年工安頻傳，曾有工人從4樓高鷹架墜落重傷，還有工人遭吊掛變電箱砸中死亡，經歷停工及丹娜絲颱風肆虐後，廠區在7月復工，又傳出工人遭機電用冰水管砸中喪命，還有因堆高機撞擊高空作業車，工人自高處摔落骨折，以及工作分配不均發生鬥毆，有工人被角鐵打中頭部送醫等意外。