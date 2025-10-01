聽新聞
北捷逼讓座反遭踹飛！婦「已被關40天」 繳1.5萬罰金重獲自由
台北捷運日前發生一起爭坐博愛座衝突事件。73歲曾姓婦人前天搭捷運因想坐博愛座，持手提袋攻擊座位上的年輕乘客，反遭對方出腳猛踹，甚至被踹飛到對面座椅，畫面曝光引發社會熱議。孰料，曾婦因竊盜案遭判拘役55日，卻未依規定到案執行，9月30日隨即士林地檢署隨即發布通緝，大同警方今天鎖定她活動範圍，在超商逮捕歸案。
曾婦被逮後移送士林地檢署解送歸案，經檢方確認，她此前已服刑40日，剩餘拘役15日尚未執行，由於拘役得以易科罰金，曾婦選擇繳納1萬5000元罰金替代服刑，並繳回犯罪所得472元，隨即獲得釋放。
據了解，曾婦先前服刑40日的部分並未選擇易科罰金，可推測當時可能因經濟拮据，才選擇直接入監執行；不過，曾婦目前住在台北市大同區涼州街的住所為透天厝，生活狀況仍有待釐清。
