北捷逼讓座反遭踹飛！婦「已被關40天」 繳1.5萬罰金重獲自由

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

北捷運日前發生一起爭坐博愛座衝突事件。73歲曾姓婦人前天搭捷運因想坐博愛座，持手提袋攻擊座位上的年輕乘客，反遭對方出腳猛踹，甚至被踹飛到對面座椅，畫面曝光引發社會熱議。孰料，曾婦因竊盜案遭判拘役55日，卻未依規定到案執行，9月30日隨即士林地檢署隨即發布通緝，大同警方今天鎖定她活動範圍，在超商逮捕歸案。

曾婦被逮後移送士林地檢署解送歸案，經檢方確認，她此前已服刑40日，剩餘拘役15日尚未執行，由於拘役得以易科罰金，曾婦選擇繳納1萬5000元罰金替代服刑，並繳回犯罪所得472元，隨即獲得釋放。

據了解，曾婦先前服刑40日的部分並未選擇易科罰金，可推測當時可能因經濟拮据，才選擇直接入監執行；不過，曾婦目前住在台北市大同區涼州街的住所為透天厝，生活狀況仍有待釐清。

曾姓婦人日前搭台北捷運想坐博愛座，持手提袋攻擊位置上的年輕人，反遭對方出腳猛踹，甚至「被踹飛到對面座椅」。圖／擷取自Threads
曾姓婦人日前搭台北捷運想坐博愛座，持手提袋攻擊位置上的年輕人，反遭對方出腳猛踹，甚至「被踹飛到對面座椅」。圖／擷取自Threads
73歲曾姓婦人因竊盜罪遭判刑未到案執行，今天在台北市一間超商遭警方盤查逮捕。記者翁至成／翻攝
73歲曾姓婦人因竊盜罪遭判刑未到案執行，今天在台北市一間超商遭警方盤查逮捕。記者翁至成／翻攝

北捷 台北捷運 博愛座 竊盜

北捷逼讓座反遭踹飛！婦「已被關40天」 繳1.5萬罰金重獲自由

台北捷運日前發生一起爭坐博愛座衝突事件。73歲曾姓婦人前天搭捷運因想坐博愛座，持手提袋攻擊座位上的年輕乘客，反遭對方出腳...

台積電嘉義廠工地又傳意外 工人遭2萬伏特高壓電擊送醫

台積電嘉義封裝廠工地意外頻傳，5月迄今發生6起工安意外，造成2人喪命，今天又傳出有工人遭2萬伏特高壓電擊，手臂、腰部大面...

早餐店化緣遭拒！比丘尼嗆老闆娘「呷你八蕊」 作勢打人被轟出去

南投草屯一名比丘尼昨到早餐店化緣，但遭店家拒絕，比丘尼走進店內嗆老闆娘「囂張什麼」、「我老人家」等語，闆娘不滿對方「侵門...

新北7旬婦深夜過馬路突遭機車撞擊 顱內出血陷昏迷急救中

新北市新莊區72歲簡婦昨天深夜11時許步行穿越馬路時，34歲林女騎機車經過疑因未注意車前狀況，猛撞上簡婦，救護人員到場發...

台中東勢機車自撞安全方向導引牌 人車滑行一死一傷

台中市東勢區東關路今天發生死亡車禍，機車自撞安全方向導引牌，車倒後人車滑行，騎士和乘客送醫急救，一死一傷，肇事原因由警方...

想坐博愛座被踹飛 曾3度偷腳踏車直闖中央研究院...竊盜黑歷史曝光

73歲曾姓婦人前天搭台北捷運想坐博愛座，持手提袋攻擊位置上的年輕人，反遭對方出腳猛踹，甚至「被踹飛到對面座椅」，畫面被民...

