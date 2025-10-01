聽新聞
0:00 / 0:00
早餐店化緣遭拒！比丘尼嗆老闆娘「呷你八蕊」 作勢打人被轟出去
南投草屯一名比丘尼昨到早餐店化緣，但遭店家拒絕，比丘尼走進店內嗆老闆娘「囂張什麼」、「我老人家」等語，闆娘不滿對方「侵門踏戶」大聲怒回要她出去，引發討論。警方今證實確有此事，店家暫不提告，並呼籲化緣或乞討均不可強迫。
據了解，昨天上午11時許，一名比丘尼到草屯市區一家早餐店走進店內化緣，當時老闆娘正好在講電話，並忙著要收攤了，因此告知對方「不用」拒絕捐款，不料引起對方不滿，雙方發生爭執，過程也被店內監視錄影器拍了下來。
影片中，比丘尼站在店門口說了幾句吉祥話，盼店家捐獻，店家上前弄清楚來意後，急忙大聲回應「不用，謝謝」表明拒絕；比丘尼疑因此惱怒，直嗆老闆娘「說身上沒錢就好，大聲什麼」，氣得老闆娘怒回「妳侵門踏戶討錢，她也回了不要」。
由於，雙方起了爭執，比丘尼痛罵老闆娘「囂張什麼」、「我老人家、你囡仔人」，還作勢要打人嚷著「呷你八蕊」等，老闆娘不甘示弱再次怒指對方「侵門踏戶」並稱要報警，最後要求比丘尼「出去」，有路人看不下去，幫忙將比丘尼勸離。
對此，老闆娘表示，布施捐款不是壞事，她也很願意，但多數出家人都很和藹可親，對方態度及穿著打扮，也有其他民眾討論，該女子也曾去跟其他店家要錢，沒要錢就在別人店門口碎碎念，所以很多人對她的比丘尼身分存疑。
警方表示，昨有接獲報案，派員到場時，穿著出家人裝扮的女子已離開現場，經調閱監視器確認有爭執情事，但店家表示暫不提告；同時呼籲化緣捐獻或乞討等皆為自願行為，不可強迫，民眾若遭類似情事應避免衝突，可報警由警方處置。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言