新北7旬婦深夜過馬路突遭機車撞擊 顱內出血陷昏迷急救中
新北市新莊區72歲簡婦昨天深夜11時許步行穿越馬路時，34歲林女騎機車經過疑因未注意車前狀況，猛撞上簡婦，救護人員到場發現簡婦肋骨多處骨折、顱內出血昏迷，送醫轉加護病房觀察中。詳細肇事原因仍待釐清。
新莊警方昨天（30日）深夜11時許接獲報案，新莊區化成路發生車禍事故，警員到場經查，34歲林女騎機車沿化成路往頭前路方向行駛，此時72歲簡姓婦人正要穿越馬路至對面超商購物，林女疑因未注意車前狀況撞上簡婦，林女人車倒地，而簡婦則被撞噴飛重摔當場昏迷。
救護人員到場發現林女全身多處擦挫傷、牙齒斷裂，簡婦肋骨多處骨折、顱內出血失去意識，緊急送往輔大醫院就醫，昏迷急救中。警方調查發現，林姓女騎士未酒駕，簡姓婦人也未違規，初判林女未注意車前狀況因而肇事，確切車禍原因及肇責歸屬仍待調查。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言