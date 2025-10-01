新北7旬婦深夜過馬路突遭機車撞擊 顱內出血陷昏迷急救中

快訊

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市新莊區72歲簡婦昨天深夜11時許步行穿越馬路時，34歲林女騎機車經過疑因未注意車前狀況，猛撞上簡婦，救護人員到場發現簡婦肋骨多處骨折、顱內出血昏迷，送醫轉加護病房觀察中。詳細肇事原因仍待釐清。

新莊警方昨天（30日）深夜11時許接獲報案，新莊區化成路發生車禍事故，警員到場經查，34歲林女騎機車沿化成路往頭前路方向行駛，此時72歲簡姓婦人正要穿越馬路至對面超商購物，林女疑因未注意車前狀況撞上簡婦，林女人車倒地，而簡婦則被撞噴飛重摔當場昏迷。

救護人員到場發現林女全身多處擦挫傷、牙齒斷裂，簡婦肋骨多處骨折、顱內出血失去意識，緊急送往輔大醫院就醫，昏迷急救中。警方調查發現，林姓女騎士未酒駕，簡姓婦人也未違規，初判林女未注意車前狀況因而肇事，確切車禍原因及肇責歸屬仍待調查。

林女人車倒地，機車汽油流淌滿地。記者黃子騰／翻攝
林女人車倒地，機車汽油流淌滿地。記者黃子騰／翻攝
林女騎機車經過新北市新莊區化成路時，撞上正要過馬路的簡婦。記者黃子騰／翻攝
林女騎機車經過新北市新莊區化成路時，撞上正要過馬路的簡婦。記者黃子騰／翻攝

新北 車禍

