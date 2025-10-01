台中東勢機車自撞安全方向導引牌 人車滑行一死一傷

台中市東勢區東關路今天發生死亡車禍，機車自撞安全方向導引牌，車倒後人車滑行，騎士和乘客送醫急救，一死一傷，肇事原因由警方調查中。

台中市消防局今天中午12時25分獲報，台中市和平區東關路發生車禍需救護，據報案人表示為機車自撞車禍，派遣和平消防分隊救護車前往救護。到場回報，需加派1輛救護車，再派遣一車到場。

傷者2人，44歲男性創傷OHCA，送往東勢農民醫院救治；約30歲女子右小腿撕裂傷、意識清楚，送往東勢農民醫院。

東勢警分局表示，車禍發生在東勢區東關路四段台8線14.5公里處，44歲楊姓男子騎機車沿東關路四段由東勢往和平方向行駛，行經事故地點時，不明原因撞擊安全方向導引標誌牌，隨後人車倒地滑行。

楊男經119救護車送往東勢農民醫院，經急救不治死亡； 同車32歲李姓女乘客送醫急救，手腳擦挫傷，意識清楚。

騎士當場無生命徵象，無法進行酒測，警方已報請檢察官指揮抽血檢驗，經強制抽血檢驗無酒精反應。警方已調閱事故現場監視器畫面，還原事故發生經過。

東勢分局表示，轄內今年發生死亡車禍共5件、死亡5人，與去年同期7件、7人相較，件數及人數均減少2人。